Yusi Enriquez e la clausola di "recompra" del Real Madrid

Terzino sinistro, classe 2005, passaporto marocchino: è cresciuto a Valdebebas e si sta imponendo nell’Alaves
Stefano Chioffi
3 min

La casa del Real Madrid ha una superficie di un milione e duecentomila metri quadrati: è 40 volte più grande del Bernabéu. Dodici campi da calcio, palestre, piscine, uno stadio di seimila posti intitolato a Di Stefano, sessanta camere che ricordano un hotel extra-lusso, a cinque stelle. È qui, nel microcosmo tecnologico di Valdebebas, che la crescita di Youssef “Yusi” Enríquez ha preso forma. Entrato bambino tra i cancelli della città sportiva del Real, il terzino (classe 2005) è stato plasmato da un sistema che non ammette errori. Ma per chi abita la “Fábrica”, arriva sempre il momento in cui la perfezione del centro sportivo diventa stretta e gli esami rappresentano una necessità. Così, dopo dieci anni di accademia, Yusi ha scelto di abbracciare il progetto del Deportivo Alavés.

La clausola

L’addio al Real è stato un distacco pieno di gratitudine: «Questa rimarrà sempre casa mia». Un divorzio, sì, ma col paracadute. Perché quando si parla di potenziali talenti, Florentino Pérez non lascia nulla al caso. Il presidente e i suoi collaboratori hanno architettato un’operazione che consente ai blancos di continuare a controllare l’esterno sinistro. Tre milioni nelle casse dei blancos e il 50% sulla futura rivendita. Non solo: nell’accordo è stata inserita la clausola di “recompra” per i primi due anni: se Yusi esplode, il ritorno alla base sarà una formalità.

Le orgini

Radici e identità. Nato a San Fernando de Henares, nel cuore della comunità madrilena, Yusi è il prodotto di una Spagna multiculturale che non dimentica le proprie origini. A livello di nazionale ha scelto il Marocco, il Paese da dove sono partiti i suoi genitori. Dopo aver indossato le maglie delle selezioni giovanili della Roja, Enríquez è entrato in corsa per diventare una delle alternative di Hakimi. Ha potenzialità importanti: mancino puro, un metro e 70, corsa e cross. Una pulizia tecnica sopra la media. Yusi si è inserito con naturalezza negli schemi dell’Alavés, guidato dall’argentino Eduardo “Chacho” Coudet. In questa stagione ha già superato la soglia dei 1.000 minuti giocati: rendimento costante e maturità tattica. Diciannove presenze e un assist nell’ultima partita con il Girona. Il Real ha ancora sedici mesi per decidere se riportarlo a Valdebebas.

