Carrizo, l’Ajax e il fascino della 7 di Neeskens

La maglia numero 7, nell’ Ajax , ha un fascino speciale. Veniva indossata, nella mitica squadra di Johan Cruijff e Rinus Michels , da Johan Neeskens , uno degli artisti della rivoluzione orange: calzettoni arrotolati intorno alle caviglie, in un’epoca dove non esistevano i parastinchi, stile e dinamismo, corsa e resistenza, un contachilometri infinito. A scegliere il 7, qualche giorno fa, è stato l’ultimo acquisto dell’Ajax. Si chiama Maher Carrizo , vent’anni, classe 2006, ala sinistra, stella dell’ Argentina Under 20 . Con una parte dei 15 milioni ricavati dalla cessione di Kenneth Taylor alla Lazio , il club olandese si è assicurato uno dei nuovi attaccanti esterni della Primera División . Arriva dal Velez Sarsfield , dove aveva cominciato a imporsi Santiago Castro , centravanti del Bologna . Una delle cantere più quotate e prestigiose del Sudamerica .

Undici gol e 3 assist

Sei milioni, questo il prezzo dell’operazione. Un metro e 80, mancino, undici gol e tre assist in cinquantadue partite. Ha avuto tre maestri: Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Quinteros e Marcelo Bravo. L’Ajax può garantirgli il definitivo salto di qualità. I tagli di Carrizo verso il centro dell’area sono una caratteristica. Finte e dribbling, ma anche sostanza in copertura. Il valore di Neeskens, che è venuto a mancare un anno e mezzo fa, l’ha scoperto attraverso i video su YouTube. La Cruijff Arena è diventata un grande richiamo per i sudamericani. È stata la casa di Luis Suarez e Lisandro Martinez, due delle plusvalenze da collezione dei lancieri. Nell’Under 20 di Diego Placente ha fatto spesso la differenza: nove gol in diciotto partite. Le tre doppiette all’Uruguay, al Paraguay e alla Nigeria sono tra i ricordi più belli di Carrizo, che è atterrato ad Amsterdam il 3 febbraio e si prepara a esordire nella squadra di Fred Grim.