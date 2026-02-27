Carrizo, l’Ajax e il fascino della 7 di Neeskens
La maglia numero 7, nell’Ajax, ha un fascino speciale. Veniva indossata, nella mitica squadra di Johan Cruijff e Rinus Michels, da Johan Neeskens, uno degli artisti della rivoluzione orange: calzettoni arrotolati intorno alle caviglie, in un’epoca dove non esistevano i parastinchi, stile e dinamismo, corsa e resistenza, un contachilometri infinito. A scegliere il 7, qualche giorno fa, è stato l’ultimo acquisto dell’Ajax. Si chiama Maher Carrizo, vent’anni, classe 2006, ala sinistra, stella dell’Argentina Under 20. Con una parte dei 15 milioni ricavati dalla cessione di Kenneth Taylor alla Lazio, il club olandese si è assicurato uno dei nuovi attaccanti esterni della Primera División. Arriva dal Velez Sarsfield, dove aveva cominciato a imporsi Santiago Castro, centravanti del Bologna. Una delle cantere più quotate e prestigiose del Sudamerica.
Undici gol e 3 assist
Sei milioni, questo il prezzo dell’operazione. Un metro e 80, mancino, undici gol e tre assist in cinquantadue partite. Ha avuto tre maestri: Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Quinteros e Marcelo Bravo. L’Ajax può garantirgli il definitivo salto di qualità. I tagli di Carrizo verso il centro dell’area sono una caratteristica. Finte e dribbling, ma anche sostanza in copertura. Il valore di Neeskens, che è venuto a mancare un anno e mezzo fa, l’ha scoperto attraverso i video su YouTube. La Cruijff Arena è diventata un grande richiamo per i sudamericani. È stata la casa di Luis Suarez e Lisandro Martinez, due delle plusvalenze da collezione dei lancieri. Nell’Under 20 di Diego Placente ha fatto spesso la differenza: nove gol in diciotto partite. Le tre doppiette all’Uruguay, al Paraguay e alla Nigeria sono tra i ricordi più belli di Carrizo, che è atterrato ad Amsterdam il 3 febbraio e si prepara a esordire nella squadra di Fred Grim.