Jorge Cestero, il Real Madrid e la clausola da 150 milioni
«Un guante en el pie e una cabeza de veterano». Ecco il ritratto di Jorge Cestero, che il Real Madrid ha blindato con una clausola da 150 milioni. Per AS può diventare il futuro “architetto del Bernabéu”, Marca lo definisce “l’eletto”. A Valdebebas stanno seguendo con attenzione i suo progressi: due presenze nella Liga, due in Coppa del Re e l’esordio in Champions contro il Benfica, durante la fase a gironi. Jorge, vent’anni compiuti il 24 marzo, è uno dei diamanti della “Fábrica”. Un dato su tutti ne spiega l’impatto: nelle sue apparizioni stagionali in Liga, il tabellino recita il 100% di precisione nei passaggi. Una freddezza chirurgica. Arbeloa l’ha conosciuto e valorizzato nel Castilla. Ora lo sta provando nella squadra dei big.
La mossa di Florentino
È cresciuto guardando i video di Xabi Alonso e studiando Luka Modric. Cestero è arrivato nel 2019 dal Saragozza con l’etichetta del predestinato. Questa stagione è stata un’escalation verticale: ha trascinato il Castilla, si è fatto ammirare in Youth League e ha affrontato con maturità il salto tra i “Galacticos”. È alto un metro e 81, si muove nello stretto con la grazia di un trequartista e la forza d’urto di un mediano. Un mix di eleganza e muscoli che ha sorpreso gli scout. Florentino Pérez ha giocato d’anticipo, alzando il muro: rinnovo blindato fino al 2028 e una clausola che scoraggia qualsiasi manovra di disturbo. In un centrocampo stellare, Jorge sta imparando il mestiere dai professori, ritagliandosi un po’ di spazio: recupera il pallone con la grinta del gregario e imposta l’azione. Se il 2025 è stato l’anno dell’esordio in Liga, il 2026 può rappresentare quello della consacrazione. Merito di Arbeloa, certo. Ma anche di altri allenatori che Cestero non smette mai di ricordare: Xabi Alonso l’ha fatto debuttare in campionato, Julian Lopez de Lerma gli ha dato fiducia nella squadra B e Alvaro Lopez gli ha consegnato il joystick nel Real che si è distinto in Youth League.