Jorge Cestero, il Real Madrid e la clausola da 150 milioni

«Un guante en el pie e una cabeza de veterano». Ecco il ritratto di Jorge Cestero , che il Real Madrid ha blindato con una clausola da 150 milioni. Per AS può diventare il futuro “architetto del Bernabéu”, Marca lo definisce “l’eletto”. A Valdebebas stanno seguendo con attenzione i suo progressi: due presenze nella Liga, due in Coppa del Re e l’esordio in Champions contro il Benfica , durante la fase a gironi. Jorge, vent’anni compiuti il 24 marzo, è uno dei diamanti della “Fábrica”. Un dato su tutti ne spiega l’impatto: nelle sue apparizioni stagionali in Liga, il tabellino recita il 100% di precisione nei passaggi. Una freddezza chirurgica. Arbeloa l’ha conosciuto e valorizzato nel Castilla . Ora lo sta provando nella squadra dei big.

La mossa di Florentino

È cresciuto guardando i video di Xabi Alonso e studiando Luka Modric. Cestero è arrivato nel 2019 dal Saragozza con l’etichetta del predestinato. Questa stagione è stata un’escalation verticale: ha trascinato il Castilla, si è fatto ammirare in Youth League e ha affrontato con maturità il salto tra i “Galacticos”. È alto un metro e 81, si muove nello stretto con la grazia di un trequartista e la forza d’urto di un mediano. Un mix di eleganza e muscoli che ha sorpreso gli scout. Florentino Pérez ha giocato d’anticipo, alzando il muro: rinnovo blindato fino al 2028 e una clausola che scoraggia qualsiasi manovra di disturbo. In un centrocampo stellare, Jorge sta imparando il mestiere dai professori, ritagliandosi un po’ di spazio: recupera il pallone con la grinta del gregario e imposta l’azione. Se il 2025 è stato l’anno dell’esordio in Liga, il 2026 può rappresentare quello della consacrazione. Merito di Arbeloa, certo. Ma anche di altri allenatori che Cestero non smette mai di ricordare: Xabi Alonso l’ha fatto debuttare in campionato, Julian Lopez de Lerma gli ha dato fiducia nella squadra B e Alvaro Lopez gli ha consegnato il joystick nel Real che si è distinto in Youth League.