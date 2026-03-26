Maycon Cardozo: dal Brasile alla Thailandia, ora è la mascotte del Bayern

C’è un filo che unisce il calcio di strada di San Paolo , le accademie thailandesi e la ricerca della perfezione di chi gioca all’ Allianz Arena . Questo filo ha il volto da gaucho e l’elettricità di Maycon Douglas Normanha Cardozo , classe 2007, diciassette anni, dribbling e finte, un metro e 68, attaccante esterno. Per tutti è semplicemente Maycon Cardozo . In Säbener Strasse , dove si allena il Bayern , ha stregato subito Vincent Kompany . Dal college all’esordio in Bundesliga .

Il progetto World Squad

La storia di Maycon ha un copione da film. Non è il classico talento scovato in un cortile o in un torneo paulista; è il primo prodotto della Bayern World Squad, il progetto globale per scoprire tesori nascosti nei "blind spot" del pianeta. Nato in Brasile, è cresciuto seguendo il papà Douglas nel campionato thailandese. Maycon ha convinto tutti durante i provini itineranti: è diventato subito una piccola star del web grazie a YouTube che ha documentato la sua ascesa.

La gemella Yasmin

Il premio è arrivato il 6 marzo del 2026. Minuto 78 di Bayern-Borussia Mönchengladbach: Vincent Kompany si gira e fa un cenno. Largo al baby con la maglia numero 44. Entra, tocca tre palloni, punta l’uomo con la sfrontatezza di chi ha il futebol nel dna e partecipa alla festa del 4-1. Maycon Cardozo, in Baviera, ha avuto come allenatore anche l’olandese Roy Makaay. Ha firmato un contratto fino al 2029. Il calcio è un amore di famiglia: la sua gemella, Yasmin, gioca nell’accademia del Paris Saint Germain. Maycon Cardozo ha creato subito un feeling con l’ambiente del Bayern. Una rapidità d’esecuzione fuori dal comune: con i suoi cambi di marcia ha raggiunto i 34 km/h. Parte da destra per rientrare sul mancino. È un’ala, uno specialista degli strappi, ricorda il primo Douglas Costa.