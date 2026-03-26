Maycon Cardozo: dal Brasile alla Thailandia, ora è la mascotte del Bayern
C’è un filo che unisce il calcio di strada di San Paolo, le accademie thailandesi e la ricerca della perfezione di chi gioca all’Allianz Arena. Questo filo ha il volto da gaucho e l’elettricità di Maycon Douglas Normanha Cardozo, classe 2007, diciassette anni, dribbling e finte, un metro e 68, attaccante esterno. Per tutti è semplicemente Maycon Cardozo. In Säbener Strasse, dove si allena il Bayern, ha stregato subito Vincent Kompany. Dal college all’esordio in Bundesliga.
Il progetto World Squad
La storia di Maycon ha un copione da film. Non è il classico talento scovato in un cortile o in un torneo paulista; è il primo prodotto della Bayern World Squad, il progetto globale per scoprire tesori nascosti nei "blind spot" del pianeta. Nato in Brasile, è cresciuto seguendo il papà Douglas nel campionato thailandese. Maycon ha convinto tutti durante i provini itineranti: è diventato subito una piccola star del web grazie a YouTube che ha documentato la sua ascesa.
La gemella Yasmin
Il premio è arrivato il 6 marzo del 2026. Minuto 78 di Bayern-Borussia Mönchengladbach: Vincent Kompany si gira e fa un cenno. Largo al baby con la maglia numero 44. Entra, tocca tre palloni, punta l’uomo con la sfrontatezza di chi ha il futebol nel dna e partecipa alla festa del 4-1. Maycon Cardozo, in Baviera, ha avuto come allenatore anche l’olandese Roy Makaay. Ha firmato un contratto fino al 2029. Il calcio è un amore di famiglia: la sua gemella, Yasmin, gioca nell’accademia del Paris Saint Germain. Maycon Cardozo ha creato subito un feeling con l’ambiente del Bayern. Una rapidità d’esecuzione fuori dal comune: con i suoi cambi di marcia ha raggiunto i 34 km/h. Parte da destra per rientrare sul mancino. È un’ala, uno specialista degli strappi, ricorda il primo Douglas Costa.