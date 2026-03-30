Antoni Kozubal, il Lech Poznan e il mito di Lewandowski

Non ha voluto lasciare la sua famiglia. C’è stato un momento in cui la carriera di Antoni Kozubal poteva prendere la strada di Manchester , sponda United . Era il 2017: il provino nel centro sportivo di Carrington e gli scout dei Red Devils . Ma aveva solo tredici anni. E dopo quel salto nel futuro, bello e suggestivo, ha preferito fare un passo indietro: ha detto no all’ Inghilterra , così come ha rinunciato alla chiamata del Legia Varsavia per continuare a crescere con i suoi genitori e nel Lech Poznan . Una scelta che sta producendo i frutti.

L’evoluzione

Classe 2004, è un regista-mediano. Organizza il gioco, cerca il corridoio per gli attaccanti, nel Lech ha smesso di essere una promessa per diventare un riferimento. È nato a Krosno il 18 agosto, ha ancora ventuno anni. Adrenalina e ritmo, un metro e 77, è uno dei pezzi pregiati del campionato polacco. Ventiquattro presenze, 1.892 minuti e una precisione chirurgica dell’88,4%. Dedizione e impegno: ai tempi del Beniaminek Krosno, la sua prima scuola-calcio, si racconta che non abbia mai saltato un allenamento in cinque anni, sfidando neve e temperature polari. La sua “polpa” tattica nasce lontano dai riflettori, in quella “università del prestito” chiamata GKS Katowice. La stagione ’23-24 è stata la sua tesi di laurea: 34 partite su 34 e una promozione storica. È tornato al Lech e si è ripreso il numero 43, quello del debutto, per non dimenticare mai le sue radici.

I racconti su Lewandowski

Crescere nel Lech significa respirare il mito di Robert Lewandowski, una carriera da 659 gol e due anni trascorsi a Poznan. Per dinamismo e grinta, gli osservatori paragonano Kozubal a Nicolò Barella. In Conference si è fatto ammirare: 10 presenze e 2 gol, facendo salire la valutazione a sei milioni. Il debutto nella nazionale maggiore, contro il Portogallo, lo ha definitivamente consacrato come il primo giocatore nella storia di Krosno a vestire la maglia della Polonia. Il contratto scade nel 2027: ora si sente pronto per lasciare il Lech (dopo due campionati vinti) e gli amici di Krosno.