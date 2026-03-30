Antoni Kozubal, il Lech Poznan e il mito di Lewandowski
Non ha voluto lasciare la sua famiglia. C’è stato un momento in cui la carriera di Antoni Kozubal poteva prendere la strada di Manchester, sponda United. Era il 2017: il provino nel centro sportivo di Carrington e gli scout dei Red Devils. Ma aveva solo tredici anni. E dopo quel salto nel futuro, bello e suggestivo, ha preferito fare un passo indietro: ha detto no all’Inghilterra, così come ha rinunciato alla chiamata del Legia Varsavia per continuare a crescere con i suoi genitori e nel Lech Poznan. Una scelta che sta producendo i frutti.
L’evoluzione
Classe 2004, è un regista-mediano. Organizza il gioco, cerca il corridoio per gli attaccanti, nel Lech ha smesso di essere una promessa per diventare un riferimento. È nato a Krosno il 18 agosto, ha ancora ventuno anni. Adrenalina e ritmo, un metro e 77, è uno dei pezzi pregiati del campionato polacco. Ventiquattro presenze, 1.892 minuti e una precisione chirurgica dell’88,4%. Dedizione e impegno: ai tempi del Beniaminek Krosno, la sua prima scuola-calcio, si racconta che non abbia mai saltato un allenamento in cinque anni, sfidando neve e temperature polari. La sua “polpa” tattica nasce lontano dai riflettori, in quella “università del prestito” chiamata GKS Katowice. La stagione ’23-24 è stata la sua tesi di laurea: 34 partite su 34 e una promozione storica. È tornato al Lech e si è ripreso il numero 43, quello del debutto, per non dimenticare mai le sue radici.
I racconti su Lewandowski
Crescere nel Lech significa respirare il mito di Robert Lewandowski, una carriera da 659 gol e due anni trascorsi a Poznan. Per dinamismo e grinta, gli osservatori paragonano Kozubal a Nicolò Barella. In Conference si è fatto ammirare: 10 presenze e 2 gol, facendo salire la valutazione a sei milioni. Il debutto nella nazionale maggiore, contro il Portogallo, lo ha definitivamente consacrato come il primo giocatore nella storia di Krosno a vestire la maglia della Polonia. Il contratto scade nel 2027: ora si sente pronto per lasciare il Lech (dopo due campionati vinti) e gli amici di Krosno.