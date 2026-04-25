Robin Risser, la Francia trova il portiere del futuro

Il Bollaert-Delelis è il teatro dei sogni del Lens, che è secondo in Ligue 1 a sei punti dal Paris Saint-Germain e sta provando a mettere un po’ di pressione a Luis Enrique. Uno stadio da 38.000 posti in una città che ha quasi 33.000 abitanti. Identità e senso di appartenenza. Il nuovo idolo è il portiere Robin Risser, classe 2004, un metro e 93, approdato in estate dallo Strasburgo per tre milioni. Impatto immediato: dieci clean sheet e una continuità di rendimento molto rara per un profilo della sua età. Istinto, autostima, sicurezza nelle uscite. Il suo acquisto è stata un’intuizione del presidente Joseph Marie Oughourlian, proprietario anche dei Millonarios di Bogotà e azionista di minoranza del Saragozza.