Robin Risser, la Francia trova il portiere del futuro
Il Bollaert-Delelis è il teatro dei sogni del Lens, che è secondo in Ligue 1 a sei punti dal Paris Saint-Germain e sta provando a mettere un po’ di pressione a Luis Enrique. Uno stadio da 38.000 posti in una città che ha quasi 33.000 abitanti. Identità e senso di appartenenza. Il nuovo idolo è il portiere Robin Risser, classe 2004, un metro e 93, approdato in estate dallo Strasburgo per tre milioni. Impatto immediato: dieci clean sheet e una continuità di rendimento molto rara per un profilo della sua età. Istinto, autostima, sicurezza nelle uscite. Il suo acquisto è stata un’intuizione del presidente Joseph Marie Oughourlian, proprietario anche dei Millonarios di Bogotà e azionista di minoranza del Saragozza.
Il fascino della Premier
Risser è diventato una garanzia per il tecnico Pierre Sage. Affetto e applausi: è entrato nel cuore del popolo “Sang et Or”. Ha una maturità che impressiona. Bravo anche nella gestione del pallone con i piedi, è il primo regista del Lens. Da scommessa a patrimonio. La valutazione di Risser è schizzata in pochi mesi: per avviare una trattativa servono 25 milioni. Le prestazioni di Risser hanno attirato l’attenzione del West Ham e del Brighton, ma nelle ultime settimane si è informato anche il Tottenham.