Kévin Danois e il 91,2% di passaggi riusciti

Il 91,2% di passaggi riusciti non è solo una statistica. In una Ligue 1 sempre più selettiva e con un’età media di 25,7 anni, Kévin Danois è il baricentro dell’Auxerre, che sta lottando per evitare la retrocessione. Classe 2004, nato a Basse-Terre, è uno dei centrocampisti più interessanti del campionato francese. Geometria, sostanza, ordine e carisma. Tre gol e un assist in trenta partite. Un metro e 83, destro naturale, tante salite. Dalla Guadalupa alla Borgogna: una scuola di resilienza. Danois ha lasciato, quando aveva 14 anni, il suo Paese e ha attraversato l’oceano per mettersi in discussione. Un salto netto, umano prima ancora che calcistico: lontano da casa, immerso in un contesto nuovo tra disciplina e solitudine, ha inseguito un’opportunità.