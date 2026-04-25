Kévin Danois e il 91,2% di passaggi riusciti
Il 91,2% di passaggi riusciti non è solo una statistica. In una Ligue 1 sempre più selettiva e con un’età media di 25,7 anni, Kévin Danois è il baricentro dell’Auxerre, che sta lottando per evitare la retrocessione. Classe 2004, nato a Basse-Terre, è uno dei centrocampisti più interessanti del campionato francese. Geometria, sostanza, ordine e carisma. Tre gol e un assist in trenta partite. Un metro e 83, destro naturale, tante salite. Dalla Guadalupa alla Borgogna: una scuola di resilienza. Danois ha lasciato, quando aveva 14 anni, il suo Paese e ha attraversato l’oceano per mettersi in discussione. Un salto netto, umano prima ancora che calcistico: lontano da casa, immerso in un contesto nuovo tra disciplina e solitudine, ha inseguito un’opportunità.
L’affetto dell’Abbé-Deschamps
Danois unisce energia e stile: corre, recupera, cuce il gioco. A gennaio il Galatasaray aveva provato a portarlo in Turchia. Trattativa complessa, distanze nette sulla valutazione. Una strada che potrebbe riaprirsi in estate, soprattutto se l’Auxerre dovesse scivolare in Ligue 2. Recupera in media più di cinque palloni a partita, imprime ritmo alla manovra e cerca sempre una linea di passaggio. Il dato del 91,2% di precisione sintetizza il suo calcio: semplice solo in apparenza, ma fondamentale per tenere in piedi la squadra. Quando la partita si sporca e l’aria si fa pesante all’Abbé-Deschamps, il pallone passa quasi sempre dai suoi piedi. È lì che l’Auxerre trova equilibrio e lucidità. Prestazioni che non sono passate inosservate: è arrivata anche la chiamata della Francia Under 21 di Gérald Baticle. Se l’Auxerre è ancora in corsa per la salvezza, una parte dei meriti spetta a Danois. Ha una valutazione di 12 milioni e un contratto fino al 2029. La Borgogna gli è entrata nel cuore: c’è un patto silenzioso tra lui e i tifosi, quello di fare festa per la salvezza prima di separarsi.