Prosper Peter, i 5 gol nell’Angers e l’idolo Thierry Henry 

Il suo idolo ha un nome e un cognome che suonano come una religione, a Parigi e dintorni: Thierry Henry . Certo, il modello è impegnativo, ma Prosper Peter non si nutre di paragoni, ha una bella corteccia e ha capito che il calcio è un’infinita corsa a ostacoli. Cinque gol, ventinove partite e la sensazione di essere già qualcosa in più di una semplice promessa: è il nome nuovo che ha cambiato radicalmente il volto della stagione dell’Angers, prendendosi la scena proprio nel momento in cui il campionato entrava nella sua fase più calda e pesante.

Il salto tra i big

Diciotto anni, centravanti, un metro e 88. Francese di passaporto. Origini nigeriane. A lanciarlo è stato il tecnico Alexandre Dujeux. Classe 2007, nato a Parigi e svezzato nel vivaio dell’Angers, Prosper ha trasformato la sua prima stagione tra i professionisti in un passaggio di status. Non è solo questione di numeri, ma di un impatto devastante: forza fisica, letture mature, capacità di reggere il confronto con i difensori della Ligue 1. Il gol del 31 agosto scorso contro il Rennes, alla prima da titolare, è stato il trailer. Da lì, Peter è diventato la polizza assicurativa dell’Angers nella corsa salvezza: tredicesimo posto, 36 punti in 34 giornate.

L’identikit

Peter è un attaccante moderno: struttura imponente, progressione, un lavoro sporco giocando spalle alla porta. Protegge il pallone e si sacrifica per i compagni, ma ha anche la cilindrata per attaccare la profondità. Una pulizia nelle scelte molto rara alla sua età. Non a caso è finito nella lista dei 100 candidati al Golden Boy 2026, con gli scout europei già piazzati in tribuna. Dietro l’ascesa c’è un percorso singolare. A dodici anni, un provino in un’accademia parigina viene interrotto da un violento nubifragio: occasione sfumata. Mesi dopo, l’Angers lo osserva e lo blinda. Fuori dal campo, il ragazzo adora gli scacchi, una palestra mentale. Il futuro? Ha un contratto fino al 2028. Ma tutto dipenderà dal peso delle offerte.