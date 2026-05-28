Jon Martin, il difensore da 60 milioni della Real Sociedad

A San Sebastián il ricambio generazionale non nasce grazie agli algoritmi, ma attraverso la forza delle idee e una cantera di alta qualità. L’ultimo capolavoro della Real Sociedad è Jon Martín , classe 2006, il centrale difensivo che ha preso le chiavi della retroguardia basca e ha finito per accendere i radar delle big di mezza Europa . Non si collezionano 25 presenze e 2250 minuti a vent’anni in un campionato tattico e tecnico come la Liga se non si è fatti di un’altra pasta.

I numeri del boom

Martín si è imposto in questa stagione. Un metro e 87, destro naturale, colpo di testa, anticipo, personalità. Suo padre Santi è il primo tifoso. In campionato ha segnato due gol contro il Levante e il Girona. Promosso titolare dal tecnico italo-americano Pellegrino Matarazzo. Ha giocato in coppia con Igor Zubeldia. Lo seguono il Manchester City e il Liverpool. È un pilastro della Spagna Under 21 di David Gordo. Martín esprime alla perfezione l’evoluzione moderna del ruolo: quasi insuperabile nel gioco aereo e pulito negli interventi. Il vero fattore che fa saltare il banco, però, è la costruzione dal basso. Ha chiuso il campionato con un 92% di precisione nei passaggi. La Real Sociedad si è mossa d’anticipo firmando un rinnovo fino al 30 giugno 2031 con una clausola da 60 milioni.