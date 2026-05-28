Carlos Espí e gli 11 gol per salvare il Levante

Il suo slogan? “Trabajo, humildad y hambre”: lavoro, umiltà e fame. Sei gol in quattro partite a marzo, il premio di giocatore del mese della Liga e le doppiette decisive contro l’ Alavés e l’ Oviedo per costruire una salvezza conquistata all’ultima giornata. La favola di Carlos Espí non è una semplice striscia statistica, ma il racconto di un impatto generazionale: il centravanti, un metro e 94, cresciuto nel vivaio dell’ Alzira , si è caricato sulle spalle il Levante nel momento più delicato della stagione, blindando la categoria. Ha cambiato il destino della squadra di Luis Castro . Maglia numero 19, classe 2005, 21 anni il 24 luglio, 26 partite e 11 gol in campionato. Il muchacho di Tavernes de la Valldigna ha fatto la differenza.

I suoi 1.442 minuti

Potenza, agilità, sei reti di destro e quattro di testa. Al di là del dato assoluto, è la gestione del tempo a colpire: 1.442 minuti in campo, quasi un gol ogni due partite. Espí ha fisicità e dinamismo, è un attaccante che cerca spesso il corridoio verticale. La capacità di ripulire i palloni difficili, associata a una rapidità di esecuzione, lo rende un riferimento. Ha un contratto con il Levante che scade nel 2028, ma sono già cominciate le trattative per prolungarlo e inserire una clausola da 25 milioni. Viene seguito dal Bologna, era stato valutato dal Milan. Nelle ultime settimane è stato il Brighton a effettuare un sondaggio.