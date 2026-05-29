Chema Andrés e il diritto di “recompra” del Real

La Spagna dei registi tascabili non è una regola. Tradizione interrotta da Rodri , pronto a chiudere l’epoca faraonica di Xavi e Iniesta . Una modernità che comprende anche i muscoli e la maturità tattica di Chema Andrés . Nato nel 2005, cresciuto nella “Fábrica” del Real Madrid , ha scelto la Bundesliga per prendersi il centro della scena. Al primo anno con lo Stoccarda ha dimostrato di avere le potenzialità per costruirsi una carriera di spessore: 25 partite e 3 gol in campionato, più 9 presenze in Europa League condite da un’altra rete. Totale? Quasi 1.900 minuti da protagonista.

L’intuizione

Dopo aver conquistato il Triplete con lo Juvenil A delle Merengues e l’Europeo Under 19 con la Spagna, Chema Andrés ha scelto di lasciare Madrid a luglio del 2025 per misurarsi con la Bundesliga. Lo Stoccarda ha scommesso sul suo inserimento immediato e i dati stagionali confermano la bontà dell’operazione. Il centrocampista si è inserito nelle rotazioni con naturalezza, diventando un punto di riferimento nel 4-2-3-1 del tecnico Sebastian Hoeness, figlio dell’ex attaccante Dieter e nipote di Uli, storico centravanti e dirigente del Bayern.

La personalità

Un metro e 90, destro naturale, 82 chili, geometrie e personalità. Lo spagnolo si posiziona davanti alla difesa offrendo protezione al reparto arretrato: i report della Bundesliga evidenziano un’efficacia nei tackle vicina al 97%. La sua caratteristica principale resta però la gestione dei flussi di gioco. Con l’89% di precisione nei passaggi, Andrés abbina la pulizia nella prima costruzione alla capacità di verticalizzare. Si fa apprezzare anche come saltatore sui calci piazzati. È legato allo Stoccarda da un contratto fino al 2030, ma il Real Madrid ha mantenuto il controllo sul suo futuro inserendo nell’accordo una clausola di riacquisto a una cifra prestabilita: 10 milioni. Gli scout di Florentino Pérez continuano a monitorarlo, mentre in Italia si registrano una serie di sondaggi esplorativi: la Juve e l’Atalanta hanno avviato contatti con l’entourage per valutare i margini di manovra. Ma il cartellino di Chema Andrés è controllato dal Real