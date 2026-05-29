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Chema Andrés e il diritto di “recompra” del Real © EPA

Chema Andrés e il diritto di “recompra” del Real

Regista, 21 anni, passaporto spagnolo: si è preso le chiavi dello Stoccarda, 34 partite e 4 gol tra Bundesliga e Europa League. Il suo futuro dipende da Florentino Perez
Stefano Chioffi
3 min

La Spagna dei registi tascabili non è una regola. Tradizione interrotta da Rodri, pronto a chiudere l’epoca faraonica di Xavi e Iniesta. Una modernità che comprende anche i muscoli e la maturità tattica di Chema Andrés. Nato nel 2005, cresciuto nella “Fábrica” del Real Madrid, ha scelto la Bundesliga per prendersi il centro della scena. Al primo anno con lo Stoccarda ha dimostrato di avere le potenzialità per costruirsi una carriera di spessore: 25 partite e 3 gol in campionato, più 9 presenze in Europa League condite da un’altra rete. Totale? Quasi 1.900 minuti da protagonista.

L’intuizione 

Dopo aver conquistato il Triplete con lo Juvenil A delle Merengues e l’Europeo Under 19 con la Spagna, Chema Andrés ha scelto di lasciare Madrid a luglio del 2025 per misurarsi con la Bundesliga. Lo Stoccarda ha scommesso sul suo inserimento immediato e i dati stagionali confermano la bontà dell’operazione. Il centrocampista si è inserito nelle rotazioni con naturalezza, diventando un punto di riferimento nel 4-2-3-1 del tecnico Sebastian Hoeness, figlio dell’ex attaccante Dieter e nipote di Uli, storico centravanti e dirigente del Bayern

La personalità 

Un metro e 90, destro naturale, 82 chili, geometrie e personalità. Lo spagnolo si posiziona davanti alla difesa offrendo protezione al reparto arretrato: i report della Bundesliga evidenziano un’efficacia nei tackle vicina al 97%. La sua caratteristica principale resta però la gestione dei flussi di gioco. Con l’89% di precisione nei passaggi, Andrés abbina la pulizia nella prima costruzione alla capacità di verticalizzare. Si fa apprezzare anche come saltatore sui calci piazzati. È legato allo Stoccarda da un contratto fino al 2030, ma il Real Madrid ha mantenuto il controllo sul suo futuro inserendo nell’accordo una clausola di riacquisto a una cifra prestabilita: 10 milioni. Gli scout di Florentino Pérez continuano a monitorarlo, mentre in Italia si registrano una serie di sondaggi esplorativi: la Juve e l’Atalanta hanno avviato contatti con l’entourage per valutare i margini di manovra. Ma il cartellino di Chema Andrés è controllato dal Real

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