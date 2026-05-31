Stefanos Tzimas e i 21,7 milioni investiti dal Brighton

Ci sono investimenti pesanti che hanno una logica e imprevisti che congelano una storia emozionante sul più bello. Stefanos Tzimas rientra in quella categoria di centravanti in grado di rovesciare il banco prima ancora di compiere vent’anni. Il Brighton ha speso 21,75 milioni di sterline per strapparlo al Paok Salonicco . L’impatto con il calcio inglese è stato splendido, quasi irreale: tre gol in dodici presenze tra Premier e Coppa di Lega . Poi, nel momento delle standing ovation, l’infortunio al ginocchio destro. Verdetto spietato: rottura del legamento crociato e arrivederci a settembre. Eppure, nonostante lo stop forzato e una riabilitazione vissuta a fari spenti, i tifosi del Brighton hanno continuato a riservargli affetto e attenzione. Messaggi sui social e anche davanti al centro sportivo dei Seagulls .

I paragoni con Sesko

È nato a Thessaloniki il 6 gennaio del 2006, è alto un metro e 86, è ambidestro. Contratto fino al 2030. In Inghilterra lo descrivono come un maniaco del lavoro, ha studiato i movimenti dei grandi bomber europei anche durante i giorni della fisioterapia. Tzimas viene paragonato, dai giornalisti greci, a Benjamin Šeško. Non è il classico pivot d’area, ma un attaccante completo. Chi lo ha seguito nei primi passi a Salonicco racconta che il classe 2006 non è mai stato un adolescente comune. A scuola era un eccellente studente, con voti altissimi che smentivano il cliché del calciatore distratto. A 17 anni, un mese e 26 giorni ha sbriciolato la storia del Paok, diventando il più giovane marcatore di sempre nel 6-0 contro l’Ionikos. The Guardian l’ha inserito nella lista dei migliori talenti nati nel 2006. Ha un forte legame con la famiglia: il fratello maggiore, Christos, è il suo primo consigliere. Nello spogliatoio tedesco del Norimberga, dove nel 2024-25 aveva segnato 12 gol in Zweite Bundesliga sotto l’ala protettiva di Miroslav Klose, lo ricordano tutti per la sua maturità e i suoi comportamenti: a fine seduta puliva la sua porzione di spogliatoio, un gesto di umiltà d’altri tempi che aveva stregato l’ex bomber della Lazio.