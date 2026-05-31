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Stepanov, i video su Haaland e il diritto di riscatto del Bayer © EPA

Stepanov, i video su Haaland e il diritto di riscatto del Bayer

Centravanti, 18 anni, ucraino: 15 presenze e 5 gol in prestito all’Utrecht. Si prepara a tornare a Leverkusen
Stefano Chioffi
2 min

Ha cancellato dal libro dei record del Bayer un nome come quello di Kai Havertz. Artem Stepanov è diventato, a 17 anni e 3 mesi, il più giovane debuttante del club tedesco in Champions. Ora, dopo sei mesi splendidi in prestito all’Utrecht, il centravanti ucraino si prepara a tornare a Leverkusen. Classe 2007, diciannove anni da compiere il 10 agosto, una storia di resilienza e record. Dietro la nascita di questo talento c’è una forte componente genetica – il padre Roman è stato un attaccante professionista in Ucraina – ma anche una complessa storia personale.

Lo Shakhtar e la guerra

Cresciuto nel settore giovanile dello Shakhtar Donetsk, nel 2022 Artem è stato costretto a fuggire dal suo Paese con la famiglia a causa della guerra. Trova rifugio in Germania, dove gli osservatori del Bayer notano subito le sue qualità e lo tesserano. Nel novembre del 2024 arriva la notte che gli cambia la carriera: Xabi Alonso lo lancia nei minuti finali della sfida di Champions contro il Salisburgo. A 17 anni, 3 mesi e 16 giorni, Stepanov strappa il primato a Havertz e diventa anche il più giovane calciatore ucraino di sempre nella storia della competizione, superando Dmytro Chygrynskiy. Per garantirgli continuità, dopo un periodo di apprendistato a Norimberga, nello scorso gennaio il Bayer ha deciso di cederlo in prestito all’Utrecht. Inserimento rapido. Ha segnato anche contro i campioni in carica del Psv, prima di arrendersi ai calci di rigore contro l’Ajax nello spareggio che garantiva l’ingresso alla Conference. Un metro e 92, mancino, facilità di passo e progressione. Studia i video di Haaland, è il suo idolo.

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