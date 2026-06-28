Oulaï, da Yaya Touré agli applausi contro la Germania

Ha scelto la maglia numero 42, rifiutando il fascino del 10 o del 7. Christ Inao Oulaï , nato nel 2006 a Yopougon , ha sposato il 42 in onore del suo idolo d’infanzia Yaya Touré . Un legame affettivo per un tuttocampista moderno che unisce pressing e intensità, dinamismo e geometrie. È una delle nuove attrazioni della Costa d’Avorio . Prelevato dal Bastia nell’agosto 2025 per 5,5 milioni, Oulaï è diventato un pilastro del Trabzonspor . La sua valutazione è schizzata a 23 milioni grazie a una stagione da incorniciare: 25 presenze e oltre 2.000 minuti nella Süper Lig , un bilancio arricchito da due reti, quattro assist e dal trionfo in Coppa di Turchia . A questo si aggiungono le quattro partite in Coppa d’ Africa e il battesimo in Coppa del Mondo. Proprio nella sfida contro la Germania , Oulaï ha registrato un 94% di passaggi riusciti (41 su 44), dimostrando una gestione perfetta sotto pressione.

L’identikit

È alto un metro e 73. Non ha lo stesso fisico del suo campione da poster: Touré. Baricentro basso, resistenza, tackle: l’ivoriano agisce da schermo davanti alla difesa e possiede i tempi giusti per verticalizzare la manovra. Recupera palloni con una reattività magnetica, anche se la foga agonistica rimane il suo unico vero limite: i 9 cartellini gialli ricevuti in campionato descrivono la tendenza a spendere il fallo tattico sistematico quando la squadra è scoperta. Un peccato di gioventù ampiamente compensato da una leadership precoce.

Le offerte

La vetrina del Mondiale ha fatto saltare il banco. Il Trabzonspor, forte di un contratto fino al 2030, ha già alzato il muro fissando il prezzo del cartellino tra i 40 e i 50 milioni. Una cifra impegnativa. Il Chelsea è in prima fila. Dopo il no ricevuto a gennaio per un’offerta da 25 milioni, il club di Bohley è pronto a rilanciare. Anche Manchester City e United si sono informati. Gli scout monitorano stabilmente le prestazioni del mediano soprannominato "Le Petit Yaya". Così come il Barcellona e il Bayern continuano a farlo studiare dai loro emissari.