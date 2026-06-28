Luka Stojkovic e il consiglio di Gattuso alla Lazio

C’è una regola che il calcio europeo ha imparato da tempo: quando la Dinamo Zagabria scommette su un ragazzo, vale la pena prestare attenzione. Da Zvonimir Boban a Luka Modrić , da Mateo Kovačić a Joško Gvardiol , il club croato ha trasformato il talento in una tradizione. L’ultimo nome è Luka Stojković , classe 2003, mezzala o trequartista, uno dei profili più interessanti del mercato balcanico. Rino Gattuso lo conosce bene e l’ha segnalato alla Lazio . Lo ha affrontato quando lavorava all’ Hajduk e ne ha apprezzato soprattutto una qualità che difficilmente sfugge agli allenatori: la capacità di stare dentro la partita in ogni momento. Pressa, corre, rifinisce, segna. Alza il livello di chi gli gioca accanto. Per questo il suo nome è arrivato sulla scrivania della Lazio. Trovare un numero 10 che abbina la qualità del fantasista e il motore di una mezzala è sempre più raro.

La storia

Nato a Zagabria il 28 ottobre 2003, ha iniziato nello Sloga Novoselec, è passato al Naftaš Ivanić e poi alla Lokomotiva, la società che ne ha accompagnato la crescita fino all’esordio tra i professionisti, a soli diciassette anni. Nel 2022 il Guardian l’ha inserito tra i sessanta migliori talenti al mondo della sua generazione. La Dinamo lo acquista l’anno successivo per circa tre milioni. L’inizio sembra perfetto: assist all’esordio europeo contro lo Sparta Praga. Poi, pochi giorni dopo, il ginocchio si rompe durante a ridosso della sfida con il Rijeka. Legamento crociato anteriore. Otto mesi fuori. È lì che cambia qualcosa. La riabilitazione non serve soltanto a guarire il ginocchio: lo rende più forte fisicamente e più maturo. Quando torna, nella primavera del 2024, non è più soltanto una promessa.

Tredici gol e 12 assist

L’ultima stagione racconta il resto: tredici gol e dodici assist. Ma i numeri spiegano solo una parte del giocatore. Stojković non aspetta il pallone tra le linee: lo va a cercare, accompagna l’azione, fa scattare il pressing e quando trova campo accelera con una facilità naturale. È soprattutto questo che piace a Gattuso. Lavora senza palla con la stessa intensità con cui inventa il gioco. In un 4-2-3-1 partirebbe da trequartista, ma con la libertà di muoversi su tutto il fronte offensivo. Per caratteristiche ricorda più il primo Zielinski che il classico fantasista: meno estetica, più sostanza. C’è poi un dettaglio che gli uomini di mercato annotano. Stojković è assistito da Andy Bara, lo stesso agente che ha accompagnato la scalata di Dani Olmo e Joško Gvardiol. La Dinamo lo considera uno dei giocatori su cui costruire il futuro: contratto fino al 2028 e valutazione tra gli 8 e i 10 milioni. Torino e Stoccarda hanno chiesto informazioni. Il Bologna lo aveva seguito. La Lazio, però, è il club che ha compiuto i passi più concreti.