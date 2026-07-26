Afonso Moreira e i 20 milioni spesi dal Bayer Leverkusen

Lamego è una delle città più affascinanti del Portogallo : è famosa per il Santuario di Nossa Senhora dos Remédios e per la sua scalinata barocca di 686 gradini. È la casa di Afonso Moreira , che si è guadagnato un posto di spicco nella nuova generazione portoghese. Nato nel cuore della valle del Douro , è pronto adesso a concentrarsi sulla sfida più importante della carriera nel Bayer Leverkusen . Ventuno anni, dribbling, sterzate, cambi di marcia e di direzione. Il club tedesco l’ha strappato alla concorrenza delle big inglesi versando 20 milioni nelle casse dell’ Olympique Lione : un affare che ha garantito anche un piccolo premio di valorizzazione allo Sporting Lisbona , il club che lo ha cresciuto e lanciato.

La scuola di Fonseca

Otto gol e undici assist nell’ultima stagione, tra Ligue 1 e coppe, con l’Olympique Lione di Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma e del Milan. Moreira si è formato in un luogo dove il talento è una religione: l’Accademia dello Sporting Lisbona intitolata a Cristiano Ronaldo. Lì, in quella università, ha memorizzato l’etica del lavoro e ha festeggiato l’esordio tra i professionisti sotto la guida di Rúben Amorim, chiamato dal Milan dopo l’esonero nel Manchester United. Nell’estate del 2025 il Lione ha fiutato l’affare, portandolo in Francia per la cifra irrisoria di due milioni. Una svista di mercato che a Lisbona ha generato polemiche e contrasti all’interno della dirigenza.

Il gol in 45 secondi

In Ligue 1 ha trovato gli applausi. Dopo l’infortunio di Fofana, Afonso si è preso la fascia sinistra. I tifosi lo hanno eletto a idolo assoluto l’11 gennaio del 2026, quando nella sfida di Coppa di Francia contro il Lille ha sbloccato la partita dopo 45 secondi. Moreira non è il classico esterno che cerca il ricamo. Istinto e genialità, ma anche attenzione e disciplina. È un’ala vecchio stampo: strappi e tagli. Ora questa adrenalina la sta portando alla BayArena. L’esame in Bundesliga equivale a un master per Moreira, un metro e 76, contratto fino al 2031, una scalata cominciata con la maglia del Cracks Lamego. Ricordando sempre le lezioni di Cristiano Ronaldo.