Gadou, un “bodyguard” per il Borussia Dortmund

Se c’è una società capace di anticipare i tempi e trasformare gli investimenti in plusvalenze, quella è il Borussia Dortmund . L’ultimo affare si chiama Joane Gadou . Difensore centrale, classe 2007, diciannove anni compiuti il 17 gennaio, francese, orgini ivoriane, fisico da bodyguard, un metro e 95. Il club tedesco l’ha strappato alla concorrenza versando venti milioni nelle casse del Salisburgo . Cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain , Gadou si è imposto in Austria : anticipo, accelerazioni, recuperi. Diciannove presenze e 1.574 minuti nell’ultimo campionato.

Gli 007 in missione

Nella tribuna vip del Salisburgo erano presenti spesso gli scout dei migliori club europei. Nella sua prima intervista ufficiale ai canali del Borussia, fedele alla logica del player trading, ha subito scoperto le carte: “La porta è la mia casa, devo difenderla da chiunque provi a entrarci”. Un mantra, il suo slogan. A Parigi, quando frequentava il college del Psg, si fermava spesso ai lati del campo per studiare i movimenti di Marquinhos: Gadou lo considera un punto di riferimento per carisma e serietà.

Le caratteristiche

Potenza, agilità, colpo di testa. Il Borussia Dortmund è pronto a tracciargli un percorso di crescita. Il francese deve lavorare un po’ sull’istinto e limare qualche spigolo: nell’ultima stagione con il Salisburgo ha rimediato 3 cartellini gialli e 2 espulsioni. Ma al Westfalenstadion non hanno avuto dubbi, individuando in lui il perfetto erede di Niklas Süle. Il direttore sportivo Ole Book, che ha sostituito Sebastian Kehl, lo ha accolto esaltandone le doti: “È moderno, veloce e ha enormi margini di sviluppo”.

La presentazione social

A Dortmund ha sorpreso tutti con una presentazione social che ha rotto gli schemi tradizionali. Gadou si è fatto fotografare al Westfalenstadion in compagnia dei suoi amici d’infanzia di Aubervilliers, la banlieue parigina dove è nato. Uno scatto “street” che ha conquistato la tifoseria del Gelbe Wand, il Muro Giallo. Le origini, l’ambizione e un contratto fino al 2031. Il Borussia è sicuro che Gadou, con l’aiuto del tecnico Niko Kovac, sarà una delle rivelazioni della prossima Bundesliga.