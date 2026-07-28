Jannik Schuster, dal salto con gli sci alla Premier

In casa sua, a Hall , in Tirol , lo sport ha sempre conosciuto solo un indirizzo: il salto con gli sci. Suo padre Werner è stato un atleta di livello internazionale e poi ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Germania . Suo fratello Jonas ha collezionato medaglie. E suo nonno Willy è stato uno dei pionieri di questa disciplina. La strada sembrava già tracciata, ma Jannik Schuster ha interrotto una lunga storia di famiglia: dopo qualche prova sul trampolino ha scelto il calcio.

Il colpo di fortuna

Il papà Werner nl’ha assecondato, definendo quella scelta un glücksfall, ovvero un colpo di fortuna. Jannik si è costruito una carriera autonoma, senza subire il peso e i paragoni di un cognome ingombrante nel salto con gli sci. Della tradizione familiare, Jannik ha conservato due caratteristiche: serietà e applicazione. La sua crescita è avvenuta nel vivaio del Salisburgo. Ha imparato a impostare la manovra da dietro, a prendere decisioni rapide. Classe 2006, un metro e 90, destro naturale. Forza e mobilità, riesce a recuperare la posizione anche quando la squadra gioca con la linea difensiva molto alta.

I report degli scout

I dati raccolti in Europa League confermano la sua attitudine. Nelle tre partite disputate (270 minuti totali), Schuster ha completato 158 passaggi su 170 e raggiunto il 92% di precisione. A queste statistiche ha aggiunto 21 palloni recuperati e 22 respinte. Queste prestazioni hanno convinto il Brentford a stringere i tempi nella trattativa con il Salisburgo. La società inglese ha investito 18 milioni di sterline e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2031. Il trasferimento in Premier rappresenta un premio ai sacrifici e alla passione. Ma l’ingresso nel campionato più selettivo del mondo sarà anche una tappa decisiva per comprendere le reali prospettive di Schuster. Nel Brentford dovrà lottare per il posto da titolare con l’irlandese Nathan Collins e l’olandese Sepp Van den Berg. Ha impiegato pochi giorni per convincere il tecnico Keith Andrews, promosso dopo il passaggio - nell’estate del 2025 - di Thomas Frank al Tottenham.