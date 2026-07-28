Emersonn, il colpo da record dell’Ipswich

Ventotto milioni di euro. Basta questa cifra, che rappresenta l’investimento più oneroso nella storia dell’ Ipswich Town , per comprendere le aspettative nate intorno al centravanti brasiliano Emersonn . I Tractor Boys , tornati in Premier per consolidarsi e ritrovare una nobiltà perduta - quella che tra gli anni Sessanta e Ottanta, sotto la guida di miti come Alf Ramsey e Bobby Robson , li portò a vincere il campionato e una storica Coppa Uefa -, hanno scelto lui per lanciarsi nel futuro.

La mappa

La carriera di Emersonn colpisce proprio perché sembra scritta al contrario. Non c’è stato un passaggio diretto da un’accademia sudamericana a un top club europeo. Emersonn ha scelto la strada più lunga: Brasile, Turchia, Francia e Inghilterra. Durante ogni tappa ha aggiunto un mattone, fino alla chiamata della Premier. Nato il 16 luglio 2004 a Cachoeiro de Itapemirim, nello stato dell’Espírito Santo, si è formato nel settore giovanile dell’Athletico Paranaense, una delle scuole più all’avanguardia. È lì che ha cominciato a trovare una dimensione. Ventidue anni, un metro e 93, potenza, agilità, colpo di testa, destro naturale: ha firmato un contratto fino al 2031. Un pivot atipico, si allarga spesso sulle fasce, scava varchi e corridoi per l’inserimento dei centrocampisti. In caso di necessità riesce a rendersi utile come ala nel 4-3-3.

Turchia e Francia

Nel 2025 si è trasferito al Göztepe, in Turchia. Terra di passioni e difese ruvide, un test prezioso: due gol in diciassette presenze, poche opportunità, solo 577 minuti. Poi, la chiamata del Tolosa in Ligue 1, il vero trampolino di lancio. In Francia è diventato una delle novità della stagione. Sette gol e tre assist in 31 presenze, tra campionato e coppe. Si è fatto ammirare contro il Lione, il Marsiglia e il Monaco. L’Ipswich ha chiuso la trattativa dopo un blitz dell’amministratore delegato Mark Ashton, che può contare sulla collaborazione di Dmitri Halajko e il consulente Peter Reid, ex capitano del Manchester City. Emersonn si è legato per cinque anni, fino al 2031.