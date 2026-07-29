Patrick Zabi e la sfida del Paris Fc: preso per 25 milioni

A Parigi c’è una nuova ambizione. Il Psg degli emiri appartiene a un’altra galassia, con una rosa che vale un miliardo e 400 milioni e le due Champions vinte, ma anche il Paris Fc sta provando a ritagliarsi un ruolo in Ligue 1 . Da quando la famiglia Arnault , affiancata da Red Bull , ha rilevato il club, il derby della capitale ha assunto un significato diverso. Il primo squillo della nuova proprietà porta il nome di Patrick Zabi : 25 milioni per uno dei talenti più intriganti del calcio francese. Ha diciannove annj, è nato a Yopougon il 24 settembre del 2006, arriva dallo Stade de Reims e in Costa d ’ Avorio lo conoscono come “ Zabi La Magie ”. Un soprannome nato dalla sua capacità di inventare giocate. Un metro e 91, forza fisica, stile, agilità, destro naturale. Il suo modello è Paul Pogba .

Le caratteristiche

Energia, qualità, progressione. L’affare era stato impostato già durante l’inverno, ma è stato definito in estate. È il manifesto del nuovo corso del Paris Fc. Per anni il club ha vissuto nell’ombra del Psg, osservando da vicino l’ascesa di una potenza. Adesso, invece, vuole costruire un’identità tutta sua, investendo sui talenti. Zabi è l’espressione di questa filosofia. Cresciuto nel settore giovanile del Reims, nell’ultima stagione ha trasformato il potenziale in certezze: 28 presenze, oltre 1.600 minuti, un gol e quattro assist. La conferma è arrivata anche al Torneo Maurice Revello, dove con la nazionale olimpica della Costa d’Avorio ha trovato la rete nel 3-3 contro il Giappone, attirando l’interesse di diversi club di Premier, tra cui Manchester United e Newcastle.

Da Immobile a Koleosho

Allenato da Liam Rosenior (ex Chelsea), il Paris Fc ha costruito un gruppo che unisce giovani di prospettiva e giocatori di esperienza come Ciro Immobile, Jonathan Ikoné e Maxime Lopez. Ripartirà anche da altri due italiani: Diego Coppola e Luca Koleosho. L’obiettivo? Conquistare un posto in Europa.