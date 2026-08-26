Abdellah Ouazane, l’Ajax ha già trovato l’erede di Godts

Una telefonata da Madrid , un blitz del Barcellona e il muro dell’ Ajax . Amsterdam , nell’estate del 2025, era diventata un punto di riferimento per gli scout di Florentino Perez e Joan Laporta , pronti a lanciare l’assalto a un sedicenne senza un solo minuto tra i professionisti. Manovre di disturbo e sorpassi, ma il club olandese ha avuto la forza di non farsi attrarre da certe cifre. Adesso Abdellah Ouazane è la nuova espressione di un’ Ajax ridisegnato dal tecnico spagnolo Michel , protagonista in passato sulla panchina del Girona , capace nel 2024 di centrare una storica qualificazione in Champions . Trequartista o ala, marocchino, destro naturale, due presenze e un gol all’ Heerenveen in Eredivisie .

Benedetto vivaio

È cresciuto nel college del De Toekomst, il regno dei lancieri. Classe 2009, fisico già strutturato e reattività. Dinamismo, eleganza, accelerazioni: un metro e 84, 74 chili, stile e resistenza. Cambia corsia e attacca la profondità con una facilità quasi insolente. Può stare dentro il gioco, ma anche romperlo: partire dalla trequarti, allargarsi a sinistra e poi attaccare lo spazio in verticale. Ouazane comincia a fare la differenza. Legge le situazioni con un anticipo raro per un ragazzo della sua età. Nello stretto ha controllo, equilibrio e dribbling. Il tiro da fuori è una delle sue risorse: l’Heerenveen lo ha già scoperto, pagandone il prezzo. I tifosi dell’Ajax, sui social, hanno scritto che può diventare un piccolo Jude Bellingham.

Godts e il Psg

Amsterdam è casa sua. Ha cominciato a divertirsi sul prato dell’AVV Zeeburgia, un club di periferia che ha formato anche Ryan Gravenberch, ora al Liverpool. Nel 2016, a soli sette anni, ha ricevuto la chiamata dell’Ajax. Da lì ha impostato la sua crescita, dentro un’Academy all’avanguardia: da talento di strada a professionista. Ouazane avrebbe potuto vestire l’orange dell’Olanda, ma ha scelto il Marocco. Con la partenza del belga Mika Godts, preso per 55 milioni dal Paris Saint-Germain, l’Ajax non è andato sul mercato alla ricerca di un sostituto. Ha guardato dentro la sua cantera. Ouazane ha debuttato il 9 agosto in Eredivisie contro il Pec Zwolle. Titolare per 73 minuti. Ha vinto una Coppa d’Africa Under 17. Ha lo stesso procuratore di Jürren Timber (Arsenal). L’Ajax l’ha blindato fino al 2028.