Gjivai Zechiël, c’è la fila negli uffici del Feyenoord

Riunioni e messaggi. La cessione per cento milioni di Ayoub Bouaddi al Manchester City ha generato un effetto domino che ha messo Gjivai Zechiël al centro di un’asta. Sfruttando quel tesoretto da record, il Lille di Davide Ancelotti si è fiondato sul centrocampista olandese del Feyenoord , alzando l’offerta iniziale oltre i 15 milioni. Classe 2004, nato a Rotterdam e figlio d’arte dell’ex attaccante Rowan , Gjivai è diventato l’oggetto del desiderio dei club europei dopo un percorso impressionante: cresciuto nel vivaio di casa e reduce da un prestito molto positivo all’ Utrecht , è rientrato al De Kuip prendendosi le chiavi della mediana.

Tre gol e un assist

Zechiël interpreta il ruolo di centrocampista abbinando un’eccellente visione di gioco a un’efficacia straordinaria nei tackle. Regista, mediano o mezzala. Un metro e 80, 67 chili, destro naturale, eleganza e maturità. Garantisce logica e qualità, geometrie e intensità, con una precisione nei passaggi del 95% e uno stile di gioco basato su combinazioni a uno o due tocchi. Governa il reparto e viaggia a una media di 1,40 passaggi chiave a partita, con un xA (Expected Assists) di 0,25 che lo posiziona nell’élite assoluta dell’Eredivisie. Dinamismo e tempi di inserimento: nelle prime tre giornate di campionato ha messo a segno tre gol e fornito un assist, risultando il “man of the match” nel 5-2 sul campo del Cambuur, dove ha firmato una doppietta e vinto quattro contrasti su cinque. Seguito dagli agenti di “66 Football”, Zechiël ha affrontato l’esposizione mediatica legata ai rumors di mercato con freddezza. Viene considerato un punto fermo della nazionale olandese Under 21. Su di lui ha posato gli occhi anche il ct degli orange Xavi, che ha preso il posto di Ronald Koeman dopo la deludente avventura al Mondiale.

Gli schemi di Van Bronckhorst

Il valore del suo cartellino ha subìto una forte impennata. Il Feyenoord si trova in una posizione di forte stabilità economica, ma l’irruzione del Lille e i continui sondaggi del Villarreal hanno dominato questa seconda fase del mercato. Il tecnico Giovanni Van Bronckhorst, tornato in estate a Rotterdam per sostituire Robin Van Persie, ha ricevuto rassicurazioni dal direttore sportivo Jelle Goes sulla sua conferma. Una curiosità: l’avversario che Zechiël teme di più non fa parte del mondo del calcio, ma sono i viaggi in aereo, tanto da preferire - quando può - la macchina o il treno per spostarsi. “Le voci di mercato fanno piacere, ma la mia testa è al 100% qui”, ha dichiarato. “Ho lottato tanto per tornare al Feyenoord e per giocare in questo stadio. Van Bronckhorst mi ha dato una libertà che prima non avevo. Mi chiede di aggredire lo spazio e di inserirmi, non solo di proteggere la difesa. Il merito è delle sue idee”. Un grande feeling, quello con Van Bronckhorst, che ricalca lo splendido rapporto già avuto all’Utrecht con Ron Jans.