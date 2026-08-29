Tredici agosto del 2026, le due di notte: negli uffici dell’ Elche c’è un contratto extralarge fino al 2032, mentre a Buenos Aires i tifosi del Banfield si svegliano scoprendo di aver perso il loro centravanti per 1,8 milioni. La storia di Tiziano Perrotta , classe 2006, argentino, origini italiane, doppio passaporto in arrivo, vent’anni il 25 novembre, si è infiammata in un caldissimo weekend di mercato. Il club spagnolo l’ha comprato a titolo definitivo, assicurando al Banfield il 15% sulla futura rivendita, ma l’ha lasciato in Primera División cedendolo in prestito secco al Defensa y Justicia fino al 31 dicembre. Una mossa strategica per fargli accumulare minuti da titolare prima del grande salto in Europa . La risposta del classe 2006? Zero polemiche per il divorzio con il Banfield e subito una buona prestazione nel debutto con il Defensa. Per uno scherzo del calendario e del destino, Perrotta ha vinto 2-1 proprio nel suo vecchio stadio Julio César Villagra e contro il suo ex allenatore Ricardo Zielinski .

Nueve de Julio, casa sua

È un attaccante che ragiona da falso nove, questo il suo marchio di fabbrica. Mancino, un metro e 80, svelto, agile, elegante. Nell’ultima stagione al Banfield ha realizzato 8 gol in 21 partite. Cerca sempre la profondità, va in pressing sui difensori, con le sue sponde apre la strada agli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. Buona protezione del pallone, sacrificio e tiro potente. È nato in una città che si chiama Nueve de Julio. Gestito dall'’entourage di Area Sport Team, Perrotta è diventato subito decisivo nel Defensa y Justicia, guidato in panchina da Julio Vaccaro, che sta utilizzando Perrotta nel 4-2-3-1. L’ex Banfield si muove sulla stessa linea di Barbona e Gutierrez, alle spalle di Leandro Fernández. L’idea dell’Elche è quella di portare Perrotta nel campionato spagnolo dopo Natale. Una carta in più da sfruttare nel girone di ritorno.

Mascherano e il provino con il River

Prima di esplodere nel Banfield, Perrotta si è formato nell’accademia di Javier Mascherano. Grazie al padre di Marcelo Gallardo aveva ottenuto un provino con il River Plate, ma lo staff tecnico delle giovanili dei Millonarios decise di bocciarlo. Il Banfield ne ha approfittato. L’Elche l’ha girato in prestito al Defensa y Justicia anche per attendere il completamento delle pratiche per il suo passaporto comunitario. “In Argentina mi piace molto Nacho Russo del Tigre, lo trovo un attaccante completo. Sa giocare palla a terra, ma sa anche fare la guerra sui lanci lunghi. A volte lotta su palloni impossibili e li difende benissimo. Trovo che calciatori come lui e “Maravilla” Martínez (Racing Avellaneda) abbiano un valore immenso: sanno generare un’occasione da gol dal nulla”.