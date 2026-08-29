Joshua Nga Kana, il decalogo di Kompany e il record nell’Anderlecht

Amicizia e rispetto. Crescere con il decalogo del BX Brussels - il club fondato da Vincent Kompany con la missione sociale di allontanare i ragazzi dai pericoli della strada - ha dato un’impronta profonda a Joshua Nga Kana . Iniziare il proprio percorso nella struttura creata dall’ex capitano del Manchester City , prima di essere intercettato dagli scout dell’ Anderlecht nel 2016 a sette anni, ha radicato - nel classe 2009 - una rigorosa disciplina e un’abitudine alle pressioni. Papà camerunese e mamma belga: ala destra da 4-3-3 e 4-2-3-1. Velocità, ricami, invenzioni e dribbling sono i suoi tratti distintivi. È diventato il più giovane esordiente dell’Anderlecht dal 2000 a oggi: 16 anni, 9 mesi e 24 giorni. Ha sfilato il record a Romelu Lukaku . Una classifica completata da Julien Duranville , Youri Tielemans , Mario Stroeykens , Anthony Vanden Borre , e Jérémy Doku .

I consigli di Vitor Bruno

Nga Kana è nato il 13 giugno del 2009. All’inizio giocava portando sulla maglia il cognome di sua madre: Bethume. Destro naturale, un metro e 78, scatto e cambi di direzione. Durante la sua esperienza nella Challenger Pro League con la selezione dell’RSCA Futures ha regalato spettacolo e ora è diventato titolare nella squadra allenata dal portoghese Vitor Bruno. Ha iniziato l’avventura in Jupiler segnando subito contro La Louviere. Maglia numero 61, si muove con Ambros e Degreef alle spalle del centravanti serbo Cvetkovic. Vitor Bruno è rimasto colpito dalle potenzialità di Nga Kana, finito già nel mirino degli scout. La linea dell’Anderlecht è chiara: c’è la ferma volontà di accompagnare la sua crescita senza aprire ora un’asta. Gli ha fatto firmare un contratto fino al 2029. Tutto rinviato almeno alla prossima estate, anche perché il valore della punta può regalare sorprese. È stato schierato anche in occasione del turno preliminare di Europa League contro il Qairat Almaty: 3-0 a favore dell’Anderlecht, Nga Kana è rimasto in campo 63 minuti, sostituito da Oliver Antman.