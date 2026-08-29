Jesse Bisiwu, la dedica su Instagram e il college del Barcellona

Un post su Instagram con le parole “Thank you, Jesus”: così Jesse Bisiwu ha chiuso la serata dopo la sua prima doppietta con il Barcellona . Un messaggio che racconta la fede e la maturità di questo ragazzo del 2008. Al debutto in amichevole contro il Basilea sono bastati undici minuti per condensare le ragioni che hanno spinto il club di Laporta a investire otto milioni e mezzo. Quella prestazione estiva ha tolto ogni dubbio ai tifosi catalani sulla bontà del colpo piazzato dal ds Deco . Nato il 22 gennaio 2008 in Belgio da genitori di origini ghanesi, l’attaccante esterno ha iniziato il suo percorso nel Lovaina , prima di trasferirsi nel vivaio del Bruges .

Il terzo belga

Bisiwu rappresenta la declinazione perfetta della nuova strategia blaugrana, focalizzata anche all’estero sui talenti ancora in fase di sviluppo. È il terzo belga nella storia del Barcellona, dopo Fernand Goyvaerts negli anni '60 e Thomas Vermaelen. Ala sinistra, un metro e 88, potenza e agilità. Può coprire entrambe le corsie. Si accentra, prova spesso la conclusione o il passaggio filtrante. Si sacrifica in copertura. Nello stretto sfrutta le accelerazioni. Gli scout del Barcellona avevano cominciato a seguirlo un anno fa. Blitz e relazioni per vederlo all’opera in Youth League: otto presenze e tre gol. Il suo nome era entrato nei piani del Brighton.

La Top 11 dell’Europeo Under 17

Corteggiato anche dalla federazione ghanese, Bisiwu ha scelto il Belgio. Si è messo in mostra all’Europeo Under 17, chiuso in semifinale e impreziosito dal suo inserimento nella Top 11 del torneo. Non si affida a un procuratore, ha delegato tutto alla sua famiglia. L’accordo del Barcellona con il Bruges è stato strutturato su una base fissa di 8,5 milioni, con una clausola del 20% sulla futura rivendita. Bisiwu ha firmato un contratto fino al 2031. Hansi Flick lo sta inserendo gradualmente: il classe 2008 si allena quasi sempre con il Barça Atlètic guidato dal brasiliano Juliano Belletti.