Jesse Bisiwu, la dedica su Instagram e il college del Barcellona
Ala sinistra, classe 2008, il club di Laporta l’ha preso Bruges per otto milioni e mezzo
Un post su Instagram con le parole “Thank you, Jesus”: così Jesse Bisiwu ha chiuso la serata dopo la sua prima doppietta con il Barcellona. Un messaggio che racconta la fede e la maturità di questo ragazzo del 2008. Al debutto in amichevole contro il Basilea sono bastati undici minuti per condensare le ragioni che hanno spinto il club di Laporta a investire otto milioni e mezzo. Quella prestazione estiva ha tolto ogni dubbio ai tifosi catalani sulla bontà del colpo piazzato dal ds Deco. Nato il 22 gennaio 2008 in Belgio da genitori di origini ghanesi, l’attaccante esterno ha iniziato il suo percorso nel Lovaina, prima di trasferirsi nel vivaio del Bruges.
Il terzo belga
Bisiwu rappresenta la declinazione perfetta della nuova strategia blaugrana, focalizzata anche all’estero sui talenti ancora in fase di sviluppo. È il terzo belga nella storia del Barcellona, dopo Fernand Goyvaerts negli anni '60 e Thomas Vermaelen. Ala sinistra, un metro e 88, potenza e agilità. Può coprire entrambe le corsie. Si accentra, prova spesso la conclusione o il passaggio filtrante. Si sacrifica in copertura. Nello stretto sfrutta le accelerazioni. Gli scout del Barcellona avevano cominciato a seguirlo un anno fa. Blitz e relazioni per vederlo all’opera in Youth League: otto presenze e tre gol. Il suo nome era entrato nei piani del Brighton.
La Top 11 dell’Europeo Under 17
Corteggiato anche dalla federazione ghanese, Bisiwu ha scelto il Belgio. Si è messo in mostra all’Europeo Under 17, chiuso in semifinale e impreziosito dal suo inserimento nella Top 11 del torneo. Non si affida a un procuratore, ha delegato tutto alla sua famiglia. L’accordo del Barcellona con il Bruges è stato strutturato su una base fissa di 8,5 milioni, con una clausola del 20% sulla futura rivendita. Bisiwu ha firmato un contratto fino al 2031. Hansi Flick lo sta inserendo gradualmente: il classe 2008 si allena quasi sempre con il Barça Atlètic guidato dal brasiliano Juliano Belletti.
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