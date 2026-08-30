Jeltsch, tutti a caccia del difensore dello Stoccarda
Centrale, 20 anni, è in corsa per trovare spazio nella nuova Germania di Klopp. Costa 35 milioni: lo cercano il Manchester United, il Bayern, l’Arsenal e il Liverpool
Ci sono premi che non si limitano a decorare una libreria o una mensola, ma tracciano una linea diretta con il futuro: nell’albo d’oro della medaglia “Fritz Walter” si leggono i nomi di Manuel Neuer, Toni Kroos, Kai Havertz e Florian Wirtz. Per la Federcalcio tedesca ha il valore di un’investitura. Nella lista c’è anche Finn Jeltsch, che ha tutte le carte in regola per imporsi in Bundesliga e farsi largo nella nuova nazionale di Jürgen Klopp. Difensore centrale, classe 2006, nato a Neuendettelsau, ha cominciato a distinguersi conquistando con la Germania Under 17 il titolo europeo e quello mondiale. Dopo il percorso nel settore giovanile del Norimberga, è passato allo Stoccarda nel febbraio del 2025 per nove milioni e mezzo. Tra coppe e campionato ha giocato 53 partite: 93% di duelli vinti e 91% di passaggi riusciti. Pochi cartellini gialli, grande maturità nella gestione del rischio. Alto un metro e 88, Jeltsch è un destro naturale, si muove in una linea a tre e a quattro. Muscoli, fisico, rapidità nei recuperi e nelle chiusure. Un regista arretrato, il suo primo punto di forza è l’anticipo: 108 palloni intercettati nella scorsa stagione.
La missione dello United
Mentalità solida, costruita a Norimberga e consolidata a Stoccarda. Il suo cartellino vale trentacinque milioni. In estate era entrato nei piani del Manchester United, è molto stimato da Michael Carrick (il tecnico che, subentrato a Rúben Amorim, ha raccolto più punti di tutti in Premier nelle ultime diciassette giornate della scorsa stagione). Viene seguito anche dall’Arsenal, dal Liverpool e dal Bayern.
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