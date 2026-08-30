Konstantelias, dall’amico Karetsas all’aereo del Borussia Dortmund

L’aereo privato del Borussia Dortmund si trovava già sulla pista di Salonicco , mentre i tifosi del Paok provavano a bloccare l’affare davanti al centro sportivo di Nea Mesimvria . Il blitz definitivo del club tedesco ha chiuso la telenovela con un rilancio da 26 milioni. Il 17 agosto, nel cuore di una caldissima serata di mercato, la traiettoria di Giannis Konstantelias ha compiuto il salto definitivo verso la Bundesliga . La mezzala, classe 2003, ha legato il suo futuro al BVB con un contratto fino al 2031: un’operazione blindata da altri 6 milioni di bonus e da una clausola del 17,5% sulla futura rivendita.

La Supercoppa di Germania

L’impatto con il pianeta Dortmund è stato immediato. Lanciato in Supercoppa contro il Bayern, sfida persa 2-1 nonostante il gol di Fabio Silva, Konstantelias ha messo in mostra personalità, strappi e una sorprendente attitudine al sacrificio, sintonizzandosi all’istante con le frequenze di Niko Kovač. Gioca nel ruolo di mezzala, ma è in grado di agire anche sulla corsia di sinistra. Il talento di Volos, un metro e 76, cambia ritmo alla manovra con una naturalezza disarmante, diventando spesso un rebus per chi lo marca. È agile, si gira in un fazzoletto e crea la superiorità numerica. Negli ultimi trenta metri cerca combinazioni rapide e assist. Otto gol in 24 presenze nell’ultimo campionato greco: un bilancio arricchito da tre reti e un assist nei preliminari europei.

Il tandem con Karetsas

Dietro a questa creatività c’è anche disciplina tattica. Cresciuto nel vivaio del Paok dall’età di dieci anni, Konstantelias ha personalità e carattere. Ora, sotto la guida di Niko Kovač, sta seguendo anche un programma di potenziamento atletico. La sua firma è il manifesto del nuovo ciclo del Dortmund. Ha scelto la maglia numero 65, farà coppia con il connazionale Konstantinos Karetsas, ex Genk, inseguito a vuoto dal Milan.