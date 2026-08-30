Tape e l’infanzia a Bondy, nel regno di Mbappé

Un cartellone pubblicitario all’ingresso di Bondy è diventato un manifesto generazionale: “Ecco la città delle opportunità”, con il volto di Kylian Mbappé che guarda verso il futuro. Oggi, tra quelle stesse strade frequentate in passato dal fuoriclasse del Real Madrid , i bambini giocano e sognano sui campi in cemento, inseguendo un riscatto. Bondy è la casa di Mbappé, ma dalla stessa banlieue a nord-est di Parigi proviene un altro “enfant de la rue”: Axel Tape , classe 2007, uno dei nuovi capitali del Bayer Leverkusen . Arrivato nell’estate del 2025 a parametro zero dal vivaio del Paris Saint-Germain , il suo acquisto poteva sembrare una scommessa in prospettiva. Ma poco più di un anno dopo, il difensore francese è una delle realtà più intriganti della Bundesliga . Tape è uno degli osservati speciali del tecnico spagnolo Carles Martinez , scelto al posto del danese Kasper Hjulmand . Agilità, anticipo, otto presenze tra Bundesliga, Champions e Coppa di Germania.

I modelli Tapsoba e Quansah

Attenzione, rapidità, un metro e 80, 75 chili, origini ivoriane, struttura muscolare già definita. Non è il classico stopper che punta sul duello fisico. Ha altre caratteristiche: coordinazione, senso della posizione, tempi di intervento. Destro naturale, la versatilità è un’altra delle sue risorse. Nasce centrale, ma può avanzare di qualche metro e fare il mediano. Tape studia in allenamento i movimenti di due difensori che rappresentano una garanzia: l’inglese Jarell Quansah, ex Liverpool, e il capitano Edmond Tapsoba, nato in Burkina Faso. Un tandem che vale almeno ottanta milioni, in base ai ragionamenti di Kim Falkenberg e Simon Rolfes, i manager più potenti del Bayer. In estate diversi club stranieri, come il Siviglia e il Levante, hanno chiesto Tape in prestito, ma Carles Martinez ha preferito tenerlo in gruppo. Nelle amichevoli di luglio e agosto, in particolare contro il Newcastle, partita vinta 2-1, ha ricevuto i complimenti dello spagnolo e mostrato altri progressi. Il Bayer l’ha blindato con un contratto fino al 2030.