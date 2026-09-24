Malick Yalcouyé e il viaggio del Brighton a Göteborg

Quando arrivò all’aeroporto di Göteborg non conosceva una parola di svedese e non parlava neppure inglese. Aveva 18 anni, veniva dall’ Asec Mimosas di Abidjan e si era lasciato alle spalle un continente, una lingua, la famiglia e tutti i suoi riferimenti. A fare da ponte con il nuovo mondo c’era Abundance Salaou , compagno ivoriano che viveva con lui e che, all’inizio, gli faceva da interprete. Bastarono quattro o cinque partite. Non quattro o cinque mesi. È il tempo che, secondo il giornalista svedese Daniel Kristoffersson, servì a Malick Yalcouyé per adattarsi agli schemi del Göteborg e diventare una delle sorprese dell’ Allsvenskan . Poi arrivarono gli osservatori del Manchester United e del Bayern . Il Brighton non aspettò che la storia di Yalcouyé diventasse troppo rumorosa: nel luglio del 2024 lo acquistò dopo appena 14 presenze ufficiali in Svezia e gli fece firmare un contratto fino al 2029.

Da Abidjan alla Premier

Nato nel novembre del 2005, con doppia nazionalità maliana e ivoriana, Yalcouyé è cresciuto nell’Asec Mimosas, uno dei grandi vivai della Costa d’Avorio. Aveva già debuttato tra i professionisti e persino in CAF Champions League, ma il salto verso l’Europa restava enorme. Un metro e 69, compatto, baricentro basso: fisico alla Kanté. Yalcouyé gioca contro la fisica prima ancora che contro l’avversario. Si infila negli spazi, cambia direzione, accelera, frena e riparte. I cronisti che raccontano il Brighton lo descrivono come un giocatore capace di agire da numero sei, da otto o anche sulla fascia. Chi lo aveva seguito in Svezia, aveva notato soprattutto la lettura del gioco, il pressing, la capacità box-to-box e la qualità negli spazi stretti. Ma c’è un’immagine che lo racconta meglio di qualsiasi elenco: il pallone perso. Per molti centrocampisti è la fine di un’azione. Per Yalcouyé è spesso l’inizio della successiva. Appena perde il possesso, scatta. La sua intensità non è soltanto atletica, ma una forma di pensiero: riconoscere il momento in cui l’avversario è più vulnerabile e attaccarlo. È anche per questo che il Brighton aveva deciso di investire su di lui quando il curriculum diceva ancora pochissimo. Fabian Hürzeler parla di talento e margini di sviluppo

Le lezioni di inglese

Il suo primo laboratorio europeo diventa lo Sturm Graz, dove il Brighton lo manda nell’estate 2024 per giocare con continuità e misurarsi anche con la Champions. A Graz, Yalcouyé vince il campionato austriaco e viene nominato “newcomer of the season” della Bundesliga austriaca. Chiude con 25 presenze di campionato, quattro gol e due assist. Ma c’è un episodio che racconta meglio di tutti quella stagione: il gol al 92’ nel derby contro il Grazer, quello che manda lo Sturm in testa alla classifica. Un ragazzo di 19 anni in prestito dal Brighton decide la partita nel recupero e corre a festeggiare sotto la curva. Il Göteborg, invece, gli aveva insegnato a diventare adulto lontano da casa. Studiava inglese tre volte alla settimana, viveva con Salaou e cercava di adattarsi a una città completamente diversa da Abidjan.Nella prima stagione svedese aveva accumulato tre ammonizioni in undici partite: una conseguenza naturale per un giocatore che vive di duelli, pressione e recuperi immediati, ma anche un aspetto da affinare.

La palestra della Championship

Dopo l’Austria arriva la Championship. Nel 2025 il Brighton lo manda in prestito allo Swansea City: un altro calcio, più fisico e diretto, con meno spazio per pensare. Anche questo fa parte della formazione. Svezia, Austria, Inghilterra: ogni tappa aggiunge qualcosa. Poi arriva il ritorno al Brighton. Nel 2026 Yalcouyé entra stabilmente nei radar della prima squadra e comincia a lasciare il segno in Premier. Lewis Dunk, il capitano, racconta che basta guardarlo per pensare che sia troppo piccolo, ma che in allenamento si scopre subito quanto sia difficile da spostare e quanto non si tiri indietro davanti a nessuno. Il 13 settembre, nel 5-0 del Brighton sul campo del Coventry, Yalcouyé ha segnato il secondo gol. È un centrocampista che comincia a sentirsi a casa nel campionato più esigente. Catalogarlo come mediano sarebbe riduttivo, perché tende a spingersi avanti. Mezzala non basta, perché la sua vocazione alla riconquista è troppo forte. È un jolly costruito attorno al movimento: recupera, accompagna, pressa, si offre, attacca. Cambia velocità e fa accelerare la partita. Con lui, il Brighton ha trovato un altro motore.