Yassir Zabiri, da Marrakech ai sei gol in Liga

Un’accademia che in Marocco vale come un college del talento. È lì, alla Mohammed VI Football Academy , che Yassir Zabiri ha iniziato a costruire il suo percorso. Oggi, a 21 anni, quel ragazzo di Marrakech si è presentato in Liga con sei gol nelle prime sette giornate. La storia parte da Rabat , dal centro voluto dalla federazione marocchina per formare la nuova generazione. Zabiri entra giovanissimo in quel circuito e sviluppa una mentalità da centravanti difficile da incasellare. È mancino, rapido nei primi metri, leggero nei movimenti. Ma soprattutto non ama dare punti di riferimento ai difensori. Viene incontro ai compagni e poi attacca alle spalle, si allarga per ricevere e rientra quando vede il corridoio. Non è il nove che aspetta il pallone. È quello che prova a creare lo spazio. Ha un primo controllo orientato, cerca subito la giocata successiva e quando può puntare l’uomo lo fa senza perdere tempo. Mancino naturale, non vive soltanto dentro l’area: gli piace ricevere tra le linee, girarsi e inserirsi. È proprio la capacità di cambiare ritmo, più ancora della struttura fisica, a renderlo difficile da seguire.

I 10 milioni del Rennes

Il primo gradino è in Portogallo, al Famalicão. È il passaggio che lo porta nel calcio europeo e gli permette di misurarsi con un livello superiore. Poi arriva il Rennes, che il 2 febbraio del 2026 decide di investire su di lui dieci milioni. Ma la Ligue 1 non è ancora il suo palcoscenico. Zabiri gioca poco, resta ai margini e l’esplosione viene rimandata. In estate arriva la soluzione: prestito al Racing Santander, appena tornato nella massima serie spagnola dopo una lunga assenza. La scintilla, però, era già arrivata al Mondiale Under 20 del 2025. Zabiri aveva segnato 5 gol nel torneo e dominato la scena nella finale contro l’Argentina, battuta 2-0 con una sua doppietta. Un anno dopo, eccolo in Liga. La statistica che sta facendo il giro della Spagna è quasi irreale: 6 gol, uno ogni 64 minuti. La tripletta all’Elche, la doppietta al Deportivo Alaves, il lampo nella partita persa 7-2 con il Barcellona.

Il traguardo

Quando è arrivato a Santander non ha fatto proclami. Gli hanno subito chiesto quale fosse il suo obiettivo. “Segnare almeno dieci reti” . Adesso è gia al gio di boa. Nel Racing ha ricevuto quello che gli mancava: fiducia e responsabilità. Il risultato è arrivato subito: 2 premi di MVP e un posto sempre più centrale. Per il Rennes è una notizia importante: Zabiri sta trovando una dimensione. Per il Racing lo è ancora di più: ha trovato un attaccante capace di spostare gli equilibri nella corsa alla salvezza. Rapidità, istinto, un metro e 77. Può agire anche da seconda punta o da ala nel 4-3-3. Applausi e cori, senza dimenticare mai l’esperienza preziosa vissuta nella Mohammed VI Academy.