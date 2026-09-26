Mohamed Belloumi, i 2 gol al Chelsea e la rinascita dell’Hull City

Quando Acun Ilicali comprò l’ Hull City , nel gennaio del 2022, il club era diciannovesimo in Championship e arrivava da undici anni di proprietà della famiglia Allam , una gestione diventata sempre più impopolare anche per il tentativo di cambiare il nome della squadra in “Hull Tigers”. Ilicali arrivò dalla Turchia con l’ambizione di cambiare tutto, ma i primi anni furono tutt’altro che lineari: allenatori cambiati, giocatori ceduti, una settima posizione nel 2023-24 che non bastò per i playoff e, nel maggio del 2024, l’esonero di Liam Rosenior per divergenze. Quella che oggi sembra una rinascita è quindi passata anche da diversi tentativi falliti. Poi le chiavi sono state consegnate a Sergej Jakirović . E la storia dell’Hull ha cambiato direzione e ritmo. Il tecnico bosniaco ha preso una squadra che la stagione precedente aveva rischiato la retrocessione in League One , ha affrontato il 2025-26 con un embargo sul mercato e ha chiuso la regular season al sesto posto. Nei playoff, però, l’Hull ha eliminato il Millwall e poi ha battuto il Middlesbrough a Wembley grazie al gol di Oli McBurnie al 95’, tornando in Premier dopo nove anni.

L’impronta di Jakirović

La Reuters ha definito il lavoro di Jakirović una sorta di miracolo costruito con risorse limitate: il tecnico ha portato la squadra in alto nonostante condizioni che, alla vigilia, rendevano l’impresa tutt’altro che scontata. È dentro questa trasformazione che Mohamed Belloumi ha rivestito un ruolo decisivo. L’algerino, 24 anni, trequartista o ala, rappresenta un po’ l’amuleto dell’Hull. È arrivato nel 2024 dall’esperienza in Portogallo con il Farense, è passato attraverso la Championship e ora ha varcato il portone della Premier da protagonista: due gol (contro il Chelsea) e due assist nelle prime cinque giornate. Ilicali ha spiegato di voler costruire l’Hull mescolando giocatori esperti e profili ambiziosi, con margini di sviluppo. Belloumi sembra inserirsi perfettamente in questa filosofia. A Stamford Bridge l’algerino ha segnato due volte, portato l’Hull sul 2-1 e contribuito al 2-2 finale, risultato che ha mantenuto i Tigers imbattuti dopo quattro giornate, con otto punti conquistati contro Manchester United, Coventry, Aston Villa e Chelsea. L’unica sconfitta ha preso forma, prima della sosta, sul campo del Newcastle.

Il traguardo

L’obiettivo rimane la salvezza. Jakirović ha dato all’Hull una struttura e una mentalità. Ilicali, dopo una prima fase fatta di errori e correzioni, ha creato le condizioni per tornare a investire e competere. Belloumi ha personalità e carisma. Mancino, un metro e 77, dribbling, fantasia, un affare da cinque milioni e mezzo di sterline. Figlio d’arte: suo padre Lakhdar è una leggenda del calcio algerino e ha partecipato al Mondiale del 1982 in Spagna, quello di Zoff e Paolo Rossi.