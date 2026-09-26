Lassine Sinayoko e il sorpasso del Paris Fc

A Parigi ci sono due stadi separati da una strada. Il Parc des Princes è la cattedrale del Paris Saint-Germain , il Jean-Bouin è la casa del Paris Fc : poche centinaia di metri, ma una distanza enorme nella storia recente del calcio francese. Il Psg ha cambiato tenore di vita con l’arrivo dello sceicco: 12 titoli, 2 Champions e la Coppa Intercontinentale. Il Paris FC, invece, è tornato in Ligue 1 nel 2025, 46 anni dopo l’ultima volta, e nella sua prima stagione nell’élite ha chiuso all’undicesimo posto. Ora è cominciato un nuovo capitolo e uno dei volti scelti è Lassine Sinayoko . Per lui, però, Parigi non è una destinazione qualsiasi. È la città in cui è cresciuto e nella quale è tornato dopo una carriera costruita quasi interamente lontano dai riflettori. Il modo in cui ha scelto di presentarsi è stato rumoroso: una tripletta al Vélodrome nella vittoria per 3-2 contro il Marsiglia . Una notte perfetta per inaugurare la nuova avventura. Per capire Sinayoko, però, bisogna tornare all’inizio. Nato a Bamako , in Mali , l’8 dicembre 1999 e cresciuto a Taverny , nella periferia parigina, entra presto nel mondo del calcio.

Infanzia e ricordi

Gioca nel Cosmo Taverny, passa dall’Entente Sannois Saint-Gratien e prova più volte a entrare nel settore giovanile dell’Auxerre. I primi provini non vanno a buon fine. La porta resta chiusa. Nel 2017 arriva un’altra occasione e questa volta riesce a convincere il club. È l’inizio di un rapporto destinato a durare quasi un decennio. Firma il primo contratto professionistico e nel 2021 debutta con la prima squadra. Da quel momento l’Auxerre diventa il centro della sua carriera: con quella maglia vive la promozione, la retrocessione, il ritorno in Ligue 1 e infine la consacrazione. Il suo percorso racconta anche il tipo di attaccante che è diventato. Sinayoko è un numero 9 atipico: un metro e 85, muscoli, velocità, protezione del pallone. Viene incontro, attacca la profondità, si allarga sulla fascia e poi rientra.

La maglia dell’Auxerre

La sua crescita procede senza accelerazioni improvvise, fino alla Ligue 2, dove trova il palcoscenico per diventare protagonista. Poi arriva la Ligue 1 e il suo gioco si arricchisce. Nella stagione 2024-25 cresce soprattutto nella costruzione delle occasioni, chiudendo con otto assist. Nel 2025-26 aumenta invece il peso realizzativo, con dodici gol e quattro assist in campionato. È anche la stagione in cui diventa decisivo nei momenti più delicati. L’Auxerre arriva all’ultima giornata con il rischio della retrocessione: a Lille serve una vittoria e Sinayoko firma una doppietta nel 2-0 che vale la salvezza. Il suo ultimo giorno con la maglia dell’Auxerre chiude così un cerchio. Nove anni dopo essere entrato nel vivaio, lascia il club dopo aver contribuito a mantenerlo in Ligue 1.

La mossa del Paris FC

In estate arriva il Paris FC, che lo acquista dall’Auxerre per 7,5 milioni e gli affida la maglia numero 9. A 26 anni, dopo aver trascorso praticamente tutta la carriera nello stesso club, Sinayoko cambia ambiente e torna nella città dove era cresciuto. Il Paris FC lo inserisce in una squadra che ha già superato la prima sfida: tornare in Ligue 1 e dimostrare di poterci stare. Ora l’obiettivo è costruire una dimensione diversa. La tripletta è stata la sua benedizione, ma la settimana precedente aveva già messo il timbro sul successo per 3-0 contro il Nizza. Prima della sosta per gli impegni della Francia di Zidane in Nations League, Sinayoko ha fatto la differenza contro lo Strasburgo: 2-1 e assist per Ilan Kebbal, un altro dei gioielli del Paris Fc, dove giocano anche gli italiani Coppola e Koleosho. In due mesi ha stregato Liam Rosenior, pronto a rimettersi in discussione dopo il divorzio con il Chelsea. Il Paris Fc è secondo in classifica con 11 punti, a +2 sul Psg di Luis Enrique. Una sosta così bella è una ricompensa agli investimenti della famiglia Arnault.