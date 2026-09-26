Tiago Santos, il pendolino del Lille di Ancelotti jr

Bruno Genesio aveva lasciato il Lille sul podio della Ligue 1 , al terzo posto e con la qualificazione diretta alla Champions . In estate il club ha scelto Davide Ancelotti per aprire un nuovo capitolo: 37 anni, contratto fino al 2028, una lunga scuola accanto al papà Carlo e ora - dopo l’esperienza positiva al Botafogo - un’altra occasione per costruire una realtà tutta sua. Il Lille gli ha affidato il compito di dare continuità alla propria dimensione europea e, allo stesso tempo, di ricostruire la squadra dopo le pesanti cessioni di Ayyoub Bouaddi al Manchester City e Matias Fernandez-Pardo al Newcastle . In questo passaggio c’è un giocatore che sembra fatto apposta per raccontare il nuovo progetto: Tiago Santos . Il portoghese ha 24 anni, è un terzino destro, ma nel calcio di Ancelotti può diventare molto più di un semplice difensore di fascia. È uno di quei giocatori capaci di cambiare la geometria di una squadra quando avanzano: parte largo, porta palla, attacca lo spazio e può trasformarsi in una carta preziosa.

I 10 punti in Ligue1

Nelle prime cinque giornate di Ligue 1, il Lille ha conquistato dieci punti: è quarto, a -3 dal Monaco. Santos è sempre partito titolare e ha segnato due gol, contro Angers e Troyes, diventando il miglior marcatore del Lille in campionato insieme con l’attaccante giapponese Ayase Ueda, ex Feyenoord. Non è una scoperta dell’estate. Il Lille lo aveva acquistato dall’Estoril nel 2023, dopo 30 presenze nel campionato portoghese e 5 assist. In Francia ha dovuto aspettare e adattarsi a un calcio più intenso, esigente e tattico. Oggi conta già 56 presenze in Ligue 1 e, prima dell’inizio di questa stagione, aveva segnato una sola volta. È destro, ma non interpreta la fascia in modo lineare: accelera, punta, partecipa alla costruzione della manovra. È proprio questa mentalità che lo rende particolarmente interessante negli schemi di Ancelotti junior. Una squadra, il Lille, che nelle prime uscite ha mostrato pressione alta, transizioni rapide e un utilizzo importante degli esterni. Il divorzio da Genesio, ora sulla panchina del Marsiglia, non è più un pensiero.

Le plusvalenze

Il Lille è cambiato parecchio. La cessione di Bouaddi al Manchester City, per una cifra riportata di 95 milioni di euro, e quella di Fernandez-Pardo al Newcastle, per 63,8 milioni, hanno privato il club di due giovani fondamentali. È dentro questa trasformazione che Santos può assumere un peso diverso. Non è più soltanto uno dei talenti da accompagnare nella crescita, ma uno dei giocatori già formati chiamati a dare identità a una squadra che deve competere in Francia e misurarsi con la Champions. La storia di Tiago Santos, un metro e 75, maglia numero 22, è quella di un ragazzo cresciuto in Portogallo, arrivato in Francia molto giovane e passato attraverso un infortunio al ginocchio che gli ha tolto diversi capitoli della stagione 2024-25. Il ritorno non è stato immediato, ma il Lille ha continuato a considerarlo parte integrante del progetto. Gli applausi di oggi sono la somma di un affetto e di un sostegno mai mancati.