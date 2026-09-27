Nathan Ngoy e il Belgio ricostruito da Van Bommel

Molenbeek è un quartiere di pendolari che si trova nella parte occidentale di Bruxelles . Nathan Ngoy ha trascorso qui la sua infanzia e ha imparato a giocare anche sull’asfalto dei cortili. Partite improvvisate con gli amici, poi l’ingresso nel Brussels Fc . Aveva cinque anni quando ha cominciato, a otto è arrivata la proposta dell’ Anderlecht : l’ex club di Paul Van Himst e Franky Vercauteren lo voleva nel proprio settore giovanile. Una soluzione perfetta che ha permesso a Nathan di continuare la scuola senza trasformare il calcio in un viaggio troppo grande per la sua età. Il campo era vicino a casa e alla fine la scelta è stata semplice. Quindici anni dopo, quel bambino di Molenbeek è diventato uno dei nomi del nuovo Belgio di Mark Van Bommel , che ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale, concluso ai quarti di finale. Ha 23 anni e gioca nel Lilla di Davide Ancelotti .

Il contratto fino al 2029

Difensore centrale, un metro e 83, destro, fisico compatto e potente. Esce, accorcia, anticipa, imposta la manovra, accompagna i movimenti della squadra. Nell’estate del 2025 il trasferimento al Lilla gli ha offerto il contesto ideale per sviluppare queste qualità. La prima stagione francese si è chiusa con 38 presenze ufficiali, di cui 29 in Ligue 1 e otto in Europa League, un bilancio positivo che ha convinceto il club a blindarlo fino al 2029. Un altro salto l’ha compiuto in estate, dopo l’arrivo di Ancelotti jr, che ha trovato Ngoy in una fase diversa della carriera: non più solo un giovane da crescere, ma un difensore da responsabilizzare. Un lavoro concentrato sulle scelte, mirato a capire quando salire e quando proteggere il reparto. Ngoy possiede istinto, esplosività, forza atletica nei recuperi. Gli infortuni lo hanno fermato più volte, nel 2025 un problema al menisco l’ha costretto a operarsi.

La sfida con l’Italia

Ha trovato subito spazio nel nuovo Belgio di Van Bommel, che ha esordito in Nations League vincendo 2-0 allo stadio Olimpico contro l’Italia. Il ct ha alzato di qualche metro la linea della difesa. Ngoy ha caratteristiche adatte a questo tipo di filosofia: può difendere a campo aperto, accorciare in avanti e partecipare alla costruzione. In questa stagione ha già raccolto sei presenze con il Lilla tra Ligue 1 e Champions. Sempre titolare, non ha saltato un minuto. Piace in Premier: lo studiano il Newcastle e l’Aston Villa. Il prezzo? Venticinque milioni.