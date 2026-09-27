Kamiński, dalle palestre di Ruda Śląska al Benfica

A casa Kamiński il calcio non è mai stato l’unico sport. Prima che Jakub imparasse a correre sulla fascia c’erano le palestre di Ruda Śląska , in Alta Slesia , e i consigli dei suoi genitori: Pawel , atleta e poi allenatore di acrobatica, e Jolanta , ginnasta. Equilibrio, attenzione e intensità: esterno di centrocampo o ala di raccordo nel tridente. Quando segna, come è capitato in Europa League contro il Milan , Kamiński festeggia spesso con una capriola. La sua storia comincia lontano dai grandi stadi, a Ruda Śląska, dove è nato il 5 giugno del 2002. Ha iniziato a giocare nello Szombierki Bytom . A tredici anni è entrato nel vivaio del Lech Poznań , a 370 chilometri da casa. Per andare agli allenamenti viaggiava in treno: sveglia, stazione, ore di viaggio, campo e ritorno. Una routine che ha accompagnato la sua crescita fino all’esordio in prima squadra nel 2019. Con il Lech ha collezionato 102 presenze e 16 gol, conquistando il titolo in campionato nella stagione 2021-22, quella del centenario del club, e il premio di migliore giovane dell’Ekstraklasa.

Un jolly speciale

Esterno destro: la fascia è il suo regno. Svelto nell’uno contro uno, potente, generoso, con grandi capacità di resistenza. Può puntare il terzino, andare sul fondo, rientrare e giocare dentro al campo, ma è stato utilizzato anche sulla corsia opposta e in posizioni più arretrate. Nell’estate del 2022 è passato al Wolfsburg. In Bundesliga ha giocato 78 partite segnando cinque gol, ma dopo una prima stagione da 33 presenze il suo minutaggio è progressivamente diminuito. È stata la prima fase complicata della carriera, quella in cui la crescita ha smesso di sembrare automatica. Il prestito al Colonia, nel 2025-26, ha cambiato la traiettoria: trentasei partite, sette gol e tre assist, numeri che hanno rilanciato Kamiński e convinto il club tedesco a puntare sul suo acquisto a titolo definitivo. Ma il Benfica si è mosso prima: un investimento di 17 milioni.

Mamma Jolanta

A Lisbona è arrivato un giocatore pronto, di 24 anni, non una promessa da aspettare. Prima del trasferimento aveva già collezionato 231 presenze e 33 gol nei club, oltre a 29 partite e 3 reti con la nazionale. Con la Polonia aveva debuttato nel settembre del 2021, era stato convocato per il Mondiale del 2022 e aveva giocato tutte e quattro le partite. Il primo gol era arrivato contro il Galles in Nations League. Kamiński è cresciuto guardando soprattutto Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski e Łukasz Piszczek; il numero 16 indossato in Germania era anche un riferimento a Błaszczykowski. La madre Jolanta è morta nel marzo del 2020, quando Jakub aveva 17 anni. Il padre Pawel ha continuato a seguirne da vicino la carriera.

Luci a San Siro

Il passaggio al Benfica ha ripagato dedizione e sacrifici. Il primo segnale è arrivato a San Siro, il 16 settembre, nella vittoria per 2-0 contro il Milan in Europa League. Kamiński ha costruito il gol di Dodi Lukebakio, poi ha chiuso la partita al 53’ con un destro al volo. Dentro questa notte così emozionante sono finiti anche i 370 chilometri tra Ruda Śląska e Poznań, i viaggi in treno, le palestre dei genitori, il titolo con il Lech, la Bundesliga, il periodo difficile a Wolfsburg e la stagione del rilancio a Colonia. Ora c’è Lisbona, con un contratto fino al 2031 e una nuova possibilità.