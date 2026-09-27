Banjaqui, la scalata di un altro “figlio” di Mourinho

Il giorno prima della partita, José Mourinho lo aveva convocato nel suo ufficio. Appuntamento in tarda mattinata, dopo l’allenamento al Caixa Futebol Campus . Daniel Banjaqui aveva 17 anni e non sapeva ancora se quella sarebbe stata la domenica della panchina o del campo. Lo Special One, però, era stato diretto: «Preparati, tocca a te». Il giorno dopo, il 25 gennaio del 2026, Banjaqui si è ritrovato nel blocco dei titolari per la prima volta in campionato contro l’ Estrela Amadora , allo stadio Da Luz . Una vigilia un po’ agitata, ma dominata da una certezza: la voglia di farsi scoprire. Il Benfica ha vinto 4-0 e all’84’ Banjaqui ha messo il pallone in area per Anísio Cabral , entrato nel finale. Si conoscevano da anni: avevano attraversato insieme il Benfica Campus e pochi mesi prima avevano vinto il Mondiale Under 17 con il Portogallo . Quell’assist è stato il punto d’incontro di una generazione cresciuta nello stesso settore giovanile.

Il provino a Lisbona

Banjaqui è un terzino destro: scatto, agilità, un metro e 84, attento in marcatura. La sua famiglia è originaria della Guinea-Bissau. Il Guardian lo ha inserito nel 2025 tra i giovani da seguire, definendolo una «locomotiva» per velocità e potenza. Banjaqui ha varcato il cancello del Benfica nel 2018, a dieci anni, dopo una breve esperienza con la maglia del Real Sporte Clube, a Queluz. Da allora ha attraversato quasi tutte le categorie, fino a giocare nella stessa stagione con il Benfica B, l’Under 19, l’Under 23 e la prima squadra. Nel 2025-26 ha collezionato 27 presenze e un gol. Più dei numeri conta il modo in cui il Benfica ne ha accompagnato la crescita: senza aspettare che fosse pronto del tutto, ma mettendolo progressivamente alla prova contro avversari più grandi. In pochi mesi ha giocato in Liga 2, Youth League, Liga Revelação e Primeira Liga. Parallelamente è arrivata la consacrazione con il Portogallo. Nel giugno del 2025, Banjaqui ha vinto l’Europeo Under 17, entrando nella Top 11 del torneo . A novembre ha conquistato anche il Mondiale di categoria, battendo l’Austria in finale. È stato titolare in sei delle otto partite disputate dal Portogallo e faceva parte di un gruppo nel quale il Benfica aveva nove giocatori.

Il modello è João Cancelo

Il suo riferimento è João Cancelo. Banjaqui parte dietro, ma cerca di entrare nel gioco e partecipare alla costruzione. Al Benfica ha potuto farlo lavorando anche con Amar Dedić (ora al Newcastle) e Alexander Bah, dai quali ha raccontato di aver ricevuto consigli preziosi. Mourinho ha saputo subito valorizzare le sue caratteristiche. L’ha fatto debuttare il 17 dicembre del 2025 contro il Farense, in Coppa. Poi è arrivata la prima da titolare con l’Estrela, arricchita dall’assist per Cabral. A marzo è arrivata anche la convocazione con l’Under 21: debutto contro l’Azerbaigian e gol pochi giorni dopo nella vittoria per 3-0 sulla Scozia. Il 24 marzo ha compiuto diciotto anni e ha firmato con un contratto fino al 2031: «Il Benfica? Fa parte del mio cuore».