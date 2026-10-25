Georgios Koutsias, i consigli di papà Nikos e l’exploit nel Famalicão

Il panino mangiato in macchina, i minuti contati tra un impegno e l’altro, la strada da percorrere prima di arrivare al campo. Per Georgios Koutsias , da bambino, il calcio cominciava così. Tra gli otto e i dodici anni, suo padre Nikos lo accompagnava agli allenamenti del Paok Salonicco affrontando ogni giorno circa un’ora e un quarto di viaggio, partendo dalla casa in affitto a Thessaloniki . La famiglia non aveva grandi disponibilità economiche. Il tempo, invece, non mancava mai per quel sogno condiviso: il figlio voleva diventare calciatore, il padre provava a dargli una possibilità. Non erano soltanto tragitti da organizzare. Erano ore insieme, giornate costruite attorno agli allenamenti, pasti da incastrare negli spostamenti e conversazioni sul pallone. Il primo personal trainer di Koutsias è stato suo padre, molto prima che arrivassero allenatori, compagni e procuratori. È la figura familiare di cui l’attaccante greco parla di più nelle interviste: “Senza di lui, io non sarei qui”. Da Salonicco al campionato portoghese, dove ora questo centravanti si sta facendo conoscere con la maglia del Famalicão : cinque gol in otto partite.

Quella doppietta all’Aris

Il padre Nikos ha giocato a pallone, ma gli infortuni hanno condizionato la sua carriera: secondo il racconto del figlio, ha affrontato undici interventi chirurgici. Conosce il prezzo delle occasioni perdute e non vuole che Georgios sprechi le proprie. L’episodio più curioso arriva nella finale del campionato greco Under 15 contro l’Aris. Koutsias segna due gol e conquista il titolo. Una giornata perfetta, almeno per il ragazzo. Il papà, però, gli fa notare qualche situazione sbagliata. È il loro modo di vivere il calcio: il figlio festeggia, Nikos analizza e cerca l’errore da correggere. Nato a Salonicco l’8 febbraio del 2004, Koutsias entra nel settore giovanile del Paok nel 2012, dopo aver iniziato al Tilemachos Alexandria. Il salto arriva presto: debutta in prima squadra il 18 settembre del 2020 contro l’Atromitos. Il 10 dicembre affronta il Granada in Europa League a sedici anni, dieci mesi e due giorni. Nel 2021-22 segna dieci gol in sedici partite con la squadra B del Paok. Nel 2023 arriva la proposta del Chicago Fire. Koutsias ha diciannove anni e lascia la Grecia. La metropoli americana è lontana dai viaggi in macchina con suo padre. Cambiano il campionato, la lingua, le dimensioni della città e soprattutto la vita quotidiana. La famiglia è dall’altra parte dell’Atlantico e le occasioni per riunirsi sono rare. Koutsias ha raccontato spesso la difficoltà di vivere lontano dai suoi genitori. Le telefonate aiutano, ma quando finiscono rimane la sensazione di essere solo. Anche la mancanza di minuti in campo pesa. L’attaccante ha ammesso di aver attraversato un periodo complicato sul piano psicologico. Una testimonianza concreta, lontana dalla narrazione del talento che affronta tutto senza mostrare debolezze.

La Major League

Con il Chicago colleziona 57 presenze nella regular season della Major League, con cinque gol e tre assist. Il bilancio non è quello sperato. Nel gennaio del 2025 passa in prestito al Lugano. In Svizzera ritrova spazio e fiducia. Nel dicembre del 2025 il trasferimento diventa a titolo definitivo. Quattordici gol in 58 presenze prima di salutarsi. Il 24 luglio del 2026, dopo una trattativa-lampo, Koutsias si trasferisce al Famalicão, in Primeira Liga. Un’operazione da 2,5 milioni. Si è presentato segnando subito all’Estoril. Le due doppiette contro Estrela Amadora e Nacional hanno contribuito a rendere promettente il suo avvio. Un metro e 84, destro naturale, rapido: Koutsias è un centravanti che attacca la profondità. Nella sua prima parte della stagione è stato allenato da Carlos Carvalhal, esonerato all’ottava giornata dopo la sconfitta per 4-1 in casa dell’Alverca, e ora da Ricardo Silva. Gioca con la maglia numero 70 e ha un contratto fino al 2031.