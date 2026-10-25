Kristian Strømland Lien, lo sceriffo norvegese che sogna il titolo con il Djurgården

Chi cerca un nuovo centravanti norvegese non deve girare solo tra i fiordi dell’ Eliteserien , ma guardare anche un po’ più a est, in Svezia . Perché a Stoccolma c’è un numero 9 che hanno cominciato a chiamare lo “sceriffo” dell’ Allsvenskan : un metro e 88, sportellate con i difensori e la media di un gol ogni 122 minuti, tanto che si è fatto largo negli algoritmi e nei software di diversi club europei. Kristian Strømland Lien è nato nel 2001, gioca nel Djurgården e ha segnato diciassette gol in venticinque partite. Nella squadra guidata dal tecnico Jani Honkavaara e dal direttore sportivo Maximilian Hahn ha firmato anche sei assist trascinando il gruppo al secondo posto. Ha partecipato direttamente a 22 reti, prendendosi di forza la vetta della classifica marcatori. Eppure, Lien non è il classico predestinato uscito dalle lussuose Academy europee. La sua è una storia di porte in faccia e di rinascite.

Un affare da 700.000 euro

Lien è il prototipo del centravanti classico, una specie che a molti sembrava in via d’estinzione e che invece è ancora di moda. Destro naturale, muscoli e forza, la presenza in area di rigore è il suo manifesto. Non chiedetegli dribbling o passaggi filtranti da trequartista: Kristian ripulisce i palloni alti, gioca spalle alla porta, fa salire la squadra, domina nei duelli. Ma soprattutto, dentro gli ultimi sedici metri, gli basta un tocco per fare la differenza. A Stoccolma ha trovato l’habitat perfetto. Il pallone è una questione di famiglia a Flekkefjord, la cittadina costiera dove Kristian è cresciuto. Sono calciatori anche i fratelli Fredrik (Gamle Oslo) e Filip (IK Start), ma è Kristian ad aver spiccato il volo più alto. Un viaggio che ha rischiato di interrompersi bruscamente nel 2023, quando gli olandesi del Groningen scommettono su di lui dopo le qualità mostrate da Lien al Mjøndalen. Nei Paesi Bassi, però, la luce si spegne: l’ambientamento è difficile, i gol non arrivano. Sembra l’inizio del declino, ma è solo la rincorsa. Il ritorno in patria in prestito prima al Kristiansund e poi all’HamKam (11 reti) è la medicina perfetta. Nello scorso gennaio il Djurgården fiuta l’affare e lo porta in Svezia con settecentomila euro. È la mossa che cambia la carriera del norvegese. Sotto la pressione della capitale, Lien si esalta. Dopo la battaglia nel derby contro l’Hammarby ha confessato: “L’intesa con i compagni mi trasmette sicurezza. Qui a Stoccolma c’è una pressione costante, ma è la benzina che mi serviva”. Ora, con un contratto blindato fino al 31 dicembre del 2029, il Djurgården ha capito che può realizzare una ricca plusvalenza «Restare anche l’anno prossimo? Non dipende soltanto da me». Una mezza ammissione, l’idea è che la Svezia sia diventata stretta per il ragazzo di Flekkefjord. Lo cercano Borussia Mönchengladbach, Friburgo e Feyenoord.