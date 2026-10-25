Jack Rudoni, il carisma di Lampard e la t-shirt dedicata alla nonna

“Get well soon Nan”. Rimettiti presto, nonna. Poche parole, scritte con una penna su una t-shirt nascosta sotto la maglia del Coventry . Il 12 ottobre, alla Building Society Arena , Jack Rudoni segna su rigore contro il Newcastle e mostra la dedica alle telecamere. La squadra di Frank Lampard vincerà 4-1. Ma il momento più importante, per il centrocampista inglese, è personale. La nonna era stata ricoverata la settimana precedente dopo un infarto. «È stabile e si riprenderà», racconta Rudoni dopo la partita. «Questo gol era per lei». Lampard, il suo allenatore, conosce la situazione e gli è stato vicino durante quei giorni difficili.

Il teatro della Premier

Il padre James è un fotografo di origini statunitensi. La famiglia è il suo grande punto di riferimento. La madre, il fratello e due amici stretti erano sugli spalti il 17 aprile del 2026 quando il Coventry ha conquistato la promozione in Premier grazie al pareggio per 1-1 contro il Blackburn Rovers. Per Rudoni fu una giornata indimenticabile. Dopo una stagione complicata dagli infortuni, aveva raggiunto il traguardo più prestigioso della sua carriera. Una festa con il pullman scoperto davanti a 60.000 persone. Nato il 14 giugno 2001, a Carshalton, nel sud di Londra, Rudoni entra nel settore giovanile del Crystal Palace nel 2010. Dopo pochi mesi viene bocciato. Ha undici anni e deve ricominciare da zero. Il Wimbledon gli offre una nuova opportunità. Nel 2019 firma il primo contratto, dopo aver maturato esperienze anche con il Corinthian-Casuals e il Tonbridge Angels, nelle categorie inferiori. La gavetta è il suo pane. Sacrifici e dedizione che lo portano all’Huddersfield Town nel 2022. Due stagioni dopo arriva il trasferimento al Coventry per una cifra intorno ai cinque milioni di sterline.

Il carisma di Frank

Da bambino Rudoni tifava per il Chelsea e ammirava Lampard, carisma e 147 gol con i Blues. Oggi lavora con lui al Coventry. Il tecnico è diventato il suo primo alleato. Rudoni è una mezzala. Ama gli inserimenti, arriva in area. Nel 2024 ha chiuso la Championship con nove gol. Nel 2025-26 ha garantito sette reti e sei assist, contribuendo alla promozione. Una carriera che è stata una corsa a ostacoli. Nel marzo del 2025, contro l’Oxford, Rudoni si lussa la spalla destra dopo un colpo di testa in tuffo. Il problema si ripresenta e finisce per condizionarlo. Arriva l’intervento chirurgico. Mancino, un metro e 85, Rudoni è un centrocampista offensivo che può agire anche da mediano o trequartista. Controllo nello stretto e capacità di concludere. Può servire il compagno con un passaggio filtrante oppure diventare lui stesso il finalizzatore. La sua crescita sotto Lampard ha reso più evidenti queste caratteristiche. Rudoni ha il passaporto inglese, ma le sue origini statunitensi potrebbero spalancargli le porte della nazionale di Mauricio Pochettino.