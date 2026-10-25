Adrián Niño, dalla spiaggia di Rota ai tre gol con il neopromosso Malaga

Le barche e il mare dell’ Andalusia , le strade della provincia di Cadice e una famiglia che gli ha insegnato il valore del lavoro. Prima dei grandi stadi, dei gol in Europa e delle attenzioni del mercato, c’è Rota . È questo il baricentro di Adrián Niño , ventidue anni, centravanti, un metro e 85, tre gol con il neopromosso Malaga in cinque partite. La normalità è il segreto delle sue origini. Nasce il 19 giugno del 2004. Il padre, Antonio , lavora come tassista; la madre, María Dolores , accompagna la crescita del figlio in un ambiente nel quale il calcio è una passione quotidiana, ma non una promessa di successo. Il colpo di fulmine arriva nel 2020, durante un torneo con le selezioni regionali andaluse. Un osservatore dell’ Atlético Madrid parla con il suo papà Antonio e vuole portarlo nel settore giovanile dei colchoneros. Adrián ha quindici anni e gioca nell’ Atlético Sanluqueño ; il trasferimento viene parzialmente rallentato dalla pandemia, ma il progetto prende forma.

Il maestro Fernando Torres

Accanto a lui c’è la madre, María Dolores, una presenza fondamentale nella dimensione familiare che il calciatore ha sempre cercato di proteggere dai riflettori. Cambiare vita da adolescente, trasferendosi in una grande città come Madrid, richiede un sostegno solido dietro le quinte, capace di colmare la distanza e le nuove responsabilità. Adrián non è l’unico calciatore di casa. Suo fratello maggiore, Fernando «Fer» Niño, è un attaccante, è cresciuto nel Villarreal e oggi gioca nel Burgos. A Madrid, Niño trova un maestro: Fernando Torres, suo idolo d’infanzia e suo allenatore nel settore giovanile dei colchoneros. Adrián lo definisce il suo «padre calcistico»: movimenti, tempi d’inserimento, gestione degli spazi e una mentalità necessaria per sopportare il peso degli esami. La stagione 2022-23 con la Juvenil A certifica l’esplosione: Niño mette a segno 36 gol in 33 partite. Anche in Youth League stabilisce un primato, diventando il primo calciatore in grado di segnare in tutte e sei le partite della fase a gironi e chiudendo l'esperienza con 12 reti e 3 assist in 15 presenze. Dati a cui si sommano i 19 gol realizzati in Primera Federación con l'Atlético Madrileño.

La firma con il Malaga

Nell’estate del 2025, dopo una riunione in famiglia, Adrián Niño sceglie il trasferimento al Malaga, che investe circa 400.000 euro per rilevare il 50% dei diritti del cartellino, lasciando la restante metà all’Atlético Madrid. Con un contratto fino al 2029, l’attaccante torna in Andalusia. L’impatto con la nuova realtà si traduce in 12 gol nella stagione 2025-26 tra campionato e coppa, guadagnandosi la chiamata della nazionale Under 21 e la promozione nella Liga. Dal punto di vista tattico, Adrián Niño offre un repertorio ricco. Ha un soprannome: “The Kid”. Negli schemi di Juanfran Funes ha trovato la sua dimensione. L’Atletico ha conservato un diritto di recompra. In un’intervista a Radio Marca ha raccontato la sua passione per il basket NBA, la spiaggia di Rota e la musica di Michael Jackson. Il suo film preferito è italiano: “La vita è bella” di Benigni. Il piatto più buono? Carne e patate, la specialità di sua mamma. Il compagno con cui lega di più è Rafa Rodríguez. Il campione da poster è Cristiano Ronaldo.