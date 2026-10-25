Matias Siltanen, il finlandese che ha sfiorato la Juve

La Juve aveva lavorato per prendere il regista finlandese Matias Siltanen: una storia di dieci mesi fa, quando il club era governato da Damien Comolli. L’idea era di inserirlo nel gruppo della Next Gen. La Juve lo aveva scoperto e seguito nella nazionale Under 21 guidata da Mika Lehkosuo: fascia di capitano, cinque gol in dodici presenze. Era considerato un investimento. Poi l’operazione non si è concretizzata e Siltanen è rimasto in Svezia, al Djurgården. Qui la sua storia si è intrecciata con quella di Maximilian Hahn, il dirigente arrivato dal West Ham per dare una nuova impronta alle strategie del club di Stoccolma, impegnato nella corsa al vertice dell’Allsvenskan: dopo 25 giornate il Djurgården, allenato da Jani Honkavaara, è secondo in classifica a -6 dal Sirius. Siltanen è un regista completo: geometrie, ordine, lancio. Batte anche le punizioni. È cresciuto con due riferimenti: Kroos e Rodri. Ha ancora diciannove anni, ne compirà venti il 29 marzo: un metro e 75, destro naturale, viene gestito dall’agenzia B360 Sports e ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2027. Due assist in venticinque giornate, una media voto del 6,35. È nato a Kuopio, in Finlandia. Si è formato nel settore giovanile del KuPS, la società della sua città. A quindici anni giocava già con la squadra B. Nel gennaio del 2023 ha firmato il primo contratto. Il 2024 è stato un anno da cerchiare con il pennarello rosso. Siltanen ha contribuito alla conquista del campionato finlandese e della coppa. Ha disputato 27 partite, 24 da titolare, realizzando un gol. È stato premiato come migliore giovane del torneo. Il giornale The Guardian lo ha inserito anche nella lista dei sessanta talenti più promettenti nati nel 2007.