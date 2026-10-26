Krattenmacher e quegli sprint da 35,4 km/h

Il suo nome sta emergendo anche nei tablet dei match analyst: 35,43 km/h di velocità massima, 61 sprint e 247 scatti. Numeri che sono il ritratto di Maurice Krattenmacher in Bundesliga: ala sinistra, classe 2005, tre gol e un assist con l’Elversberg. Può giocare anche da trequartista. Il suo modello è Jamal Musiala, l’asso del Bayern. Il 5 settembre si è inventato la partita più sorprendente della sua carriera: entrato nella ripresa contro il Borussia Mönchengladbach, ha segnato al 66’ e al 90’, completando una rimonta da 1-3 a 4-3. Sono stati i suoi primi gol in Bundesliga e il successo ha regalato all’Elversberg la prima vittoria esterna della sua storia nella massima serie. Il suo percorso, però, è stato tutt’altro che lineare. Entrato nel vivaio del Bayern nel 2013, quando aveva otto anni, Krattenmacher lo lasciò nel gennaio del 2017 per trasferirsi all’Unterhaching. La ragione, raccontata a Sportschau, era semplice: voleva ritrovare il divertimento e un ambiente nel quale continuare a crescere con meno pressioni. Una scelta controcorrente per un ragazzo che aveva piantato le tende in uno dei settori giovanili più prestigiosi in Europa.