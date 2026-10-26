Krattenmacher e quegli sprint da 35,4 km/h
Ala sinistra, classe 2005, 3 gol e un assist nell’Elversberg: è cresciuto nel vivaio del Bayern e ha un contratto fino al 2030
Il suo nome sta emergendo anche nei tablet dei match analyst: 35,43 km/h di velocità massima, 61 sprint e 247 scatti. Numeri che sono il ritratto di Maurice Krattenmacher in Bundesliga: ala sinistra, classe 2005, tre gol e un assist con l’Elversberg. Può giocare anche da trequartista. Il suo modello è Jamal Musiala, l’asso del Bayern. Il 5 settembre si è inventato la partita più sorprendente della sua carriera: entrato nella ripresa contro il Borussia Mönchengladbach, ha segnato al 66’ e al 90’, completando una rimonta da 1-3 a 4-3. Sono stati i suoi primi gol in Bundesliga e il successo ha regalato all’Elversberg la prima vittoria esterna della sua storia nella massima serie. Il suo percorso, però, è stato tutt’altro che lineare. Entrato nel vivaio del Bayern nel 2013, quando aveva otto anni, Krattenmacher lo lasciò nel gennaio del 2017 per trasferirsi all’Unterhaching. La ragione, raccontata a Sportschau, era semplice: voleva ritrovare il divertimento e un ambiente nel quale continuare a crescere con meno pressioni. Una scelta controcorrente per un ragazzo che aveva piantato le tende in uno dei settori giovanili più prestigiosi in Europa.
L’infanzia a Bad Aibling
Nato l’11 agosto del 2005 a Bad Aibling, in Baviera, Krattenmacher ha cominciato a giocare nella piccola squadra della sua zona. Da bambino nutriva anche una forte passione per lo sci. Destro naturale, un metro e 80, i cambi di marcia sono il suo marchio. L’Unterhaching ha rappresentato una scelta particolare, ma fondamentale. Con l’Under 17 realizzò 23 gol in 20 partite di campionato, secondo il database della DFB. Nella stagione 2023-24 disputò trentatré partite in terza serie segnando cinque gol. Nell’estate del 2024 il Bayern lo riacquistò, girandolo in prestito all’Ulm: trentadue presenze e tre gol nella Zweite Liga. Nel 2025, poi, un nuovo capitolo, all’Hertha Berlino: un gol in ventidue gare. In un’intervista a Sportschau si è descritto così. «La mia combinazione è probabilmente composta per il 70% dal talento e per il 30% dal lavoro». Durante il Mondiale per club negli Stati Uniti, aveva avuto l’opportunità di allenarsi con Musiala e Neuer. Quattro mesi fa è arrivata la cessione a titolo definitivo all’Elversberg: contratto fino al 2030. Ha trovato subito un feeling con il tecnico Vincent Wagner. Tre gol e un assist in Bundesliga. Oltre alla doppietta al Borussia Mönchengladbach, si è tolto la soddisfazione di segnare al Bayern, durante la sfida poi persa per 2-1.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS