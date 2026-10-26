Derry Scherhant e un foglio con 15 caselle che gli ha cambiato la carriera

C’è un foglio con 15 caselle, appeso sopra la porta della sua camera. Derry Scherhant lo guarda ogni mattina. Quando segna un gol, colora uno dei quadrati con il pennarello. È il 2018: non è un gioco, ma un promemoria, un conto alla rovescia che si è imposto per avvicinarsi al primo contratto con l’ Hertha . Alla fine, invece delle 15 reti che si era prefissato di raggiungere con la squadra B, ne realizza 16. È uno dei passaggi chiave nel cammino di questo attaccante tedesco, nato a Berlino il 10 novembre del 2002. Per anni, infatti, Scherhant non è stato considerato un predestinato: niente percorso precoce in una grande accademia, poche apparizioni nelle competizioni d’élite e una carriera che sembrava destinata a rimanere confinata nel calcio locale della capitale. Ha ribaltato i pronostici. E oggi gioca nel Friburgo , ha disputato una finale di Europa League con il club biancorosso e il ct Jürgen Klopp l’ha convocato nella nuova nazionale tedesca. Ha esordito con la maglia della Mannschaft all’inizio di ottobre in Nations contro la Serbia e poi ha giocato anche contro la Grecia .

La casa a Charlottenburg

Il 18 ottobre il giornale Frankfurter Allgemeine Zeitung ha raccontato la sua arrampicata. Da talento nascosto a sorpresa nella lista di Klopp, chiamato a ricostruire la Germania dopo il flop nell’ultimo mondiale e il divorzio con Nagelsmann. Scherhant abitava da bambino a Charlottenburg, nella zona occidentale della capitale, a pochi passi dall’Olympiastadion. È partito dalla periferia, prima di trovare la Bundesliga. Ora, a ventitré anni, è un’ala da venti milioni, dopo i due gol e i tre assist nelle prime sette giornate. Ha cominciato a giocare nel club del suo quartiere, il Charlottenburg, in un centro sportivo che si chiama Wally-Wittmann-Sportanlage. Poi è passato al Viktoria Berlino, al Tennis Borussia e al Berliner. A cambiare indirizzo alla sua carriera è stato Markus Schatte, l’allenatore del Berliner. Proprio lui l’ha segnalato all’Hertha: ha spinto per il provino, gli ha dato tanti consigli, l’ha sostenuto e protetto, fino all’esordio di Scherhant in Bundesliga con il tecnico Sandro Schwarz, rimasto colpito dai sedici gol realizzati da questo ragazzo nella squadra B con Ante Covic in panchina.

Il periodo della pandemia

Uno degli episodi più particolari della sua crescita risale al periodo della pandemia. Quando anche i campi da calcio vennero chiusi, Scherhant provò lo stesso a tenersi in forma. Secondo il racconto pubblicato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, scavalcava le recinzioni della Hans-Rosenthal-Sportanlage. Se arrivava il custode, andava via. Ma altre volte riusciva ad allenarsi fino a quando diventava buio. Finte, cambi di direzione e accelerazioni: così si è ritagliato uno spazio in Bundesliga. La famiglia occupa un posto importante nella vita di Scherhant. In un’intervista a Rbb24 ha ricordato il ruolo rivestito dai genitori e in particolare del nonno, sempre presenti in tribuna anche nelle prime partite con il Charlottenburg. Il padre è originario del Camerun, mentre la madre è berlinese. I suoi idoli sono Marcus Rashford, Samuel Eto'o e Memphis Depay. Ha letto l’autobiografia in inglese dell’attaccante olandese, che ora ha trentadue anni e gioca in Brasile nel Corinthians. Quando trovava una parola che non conosceva, si fermava per cercarne il significato sul vocabolario. È una curiosità insolita per un calciatore giovane, perché rivela un modo di avvicinarsi ai propri modelli che non si limita a guardare i video delle giocate. Scherhant cercava anche di comprendere la storia personale di Depay che aveva attraversato difficoltà, gioie e frenate.

Le caratteristiche

Potenza, dribbling, velocità, un metro e 85. Destro naturale, è nato il 9 novembre del 2002. Scherhant viene utilizzato soprattutto come ala, ma può giocare anche più centralmente. Il Friburgo l’ha acquistato nell’estate del 2025. Un affare da due milioni e un contratto di cinque anni. Il suo allenatore è Julian Schuster. Ha un grande rapporto anche con il vice Lars Vossler e il match-analyst Franz-Georg Wieland. L’anno scorso aveva chiuso il campionato con cinque gol. È stato decisivo per la qualificazione del Friburgo alla League Phase di Conference: una rete e un assist nel doppio spareggio con il Motherwell. Ha già ricevuto un’offerta dalla Premier: l’Ipswich continua a seguirlo spesso all’Europa-Park Stadion.