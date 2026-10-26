Kennet Eichhorn, i 9 milioni del Bayer e i paragoni con Kroos

Viene paragonato a Toni Kroos e il Bayer Leverkusen l’ha acquistato in estate per nove milioni, compresi i bonus, anticipando il Bayern , il Borussia Dortmund e il Liverpool . C’è un dettaglio che racconta il carattere e la mentalità di Kennet Eichhorn . Da bambino, mentre gli altri si accontentavano di due allenamenti alla settimana, lui ne voleva svolgere il doppio. Non gli bastava giocare. Voleva migliorare. Lo ha ricordato Mike Vielitz , uno dei suoi primi tecnici nel Mühlenbeck , il club in cui ha cominciato a farsi apprezzare in attesa di entrare nel vivaio dell’ Hertha Berlino . Kennet è nato il 27 luglio del 2009 a Bernau , a pochi chilometri dalla capitale tedesca, con una famiglia presente e un percorso lineare. Nessuna collezione di maglie giovanili, nessuna ricerca dell’accademia più famosa. ha scelto l’Hertha per il suo percorso, mai avuta la tentazione di sterzare e cambiare ambiente, almeno fino alla telefonata del Bayer, quando ormai il processo di formazione a Berlino si era completato.

Il cancello dell’Hertha

Il padre Christian lo accompagna nei primi anni di formazione. Il tratto di Kennet che colpisce gli allenatori non è soltanto la tecnica. Eichhorn pretende molto da se stesso. Esigente e perfezionista. Nel 2017, a otto anni, varca il cancello del centro dell’Hertha. Il 10 agosto del 2025 arriva il debutto contro il Karlsruher. Si fa conoscere a 16 anni e 14 giorni, diventando il più giovane debuttante nella storia della Zweite Liga, la serie B tedesca. Un mese dopo, contro l’Hannover, viene schierato titolare. Partecipa alla costruzione e al pressing, gestisce il pallone, una maturità che emerge soprattutto nella scelta delle soluzioni.

Il record tolto a Bellingham

Eichhorn non cerca il passaggio spettacolare: è una sintesi di sostanza e geometrie. Il 2 dicembre del 2025 l’Hertha affronta il Kaiserslautern negli ottavi della Coppa di Germania. Eichhorn lascia la firma nella vittoria per 6-1 e diventa, a 16 anni e 128 giorni, il più giovane marcatore nella storia della competizione. Il primato apparteneva a Jude Bellingham, che aveva segnato a 17 anni e 77 giorni. Eichhorn non si muove negli ultimi trenta metri: il suo compito è recuperare palloni, distribuirli, offrire spunti. Nella stessa stagione diventa anche il più giovane marcatore nella storia della seconda divisione tedesca. Due traguardi che trasformano il suo nome in uno dei dossier più interessanti del mercato europeo. La crescita, però, non è stata priva di interruzioni. Nella seconda metà della stagione 2025-26 ha dovuto fermarsi per un infortunio alla caviglia. Ha concluso l’annata con 19 presenze e due gol. Un metro e 86, destro naturale, è l’ingegnere del centrocampo. Può giocare da numero 6 davanti alla difesa oppure avanzare in una posizione più centrale. Vive con distacco i riferimenti a Kroos. Eichhorn ha tre qualità che spiegano l’interesse delle big: visione, dinamismo e comprensione degli spazi. Sa quando rallentare, quando cambiare lato e quando verticalizzare.

Il contratto fino al 2031

Nello scorso mese di giugno ha firmato con il Bayer un contratto fino 2031. Ha scelto la maglia numero 18. Il suo nome era stato accostato anche al Bayern, al Borussia Dortmund e al Liverpool. Ha scelto Leverkusen per crescere in una società che ha sempre valorizzato i suoi talenti. Il direttore sportivo Simon Rolfes ha cominciato a seguirlo nelle nazionali giovanili. Ora Eichhorn è il capitano della Germania Under 17: quattro presenze e la doppietta al Lussemburgo.