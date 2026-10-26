Flávio Gonçalves, l’infanzia a Mantes-la-Jolie e la firma per lo Sporting

Un torneo a Parigi , un osservatore legato a Jorge Mendes e una famiglia che decide di cambiare Paese per separarsi dal figlio. Ala o trequartista, diciannove anni, clausola da sessanta milioni, Flávio Gonçalves è uno dei diamanti dello Sporting Lisbona : tre gol nelle prime otto giornate della Primeira Liga e una storia che comincia lontano dal Portogallo . Il primo capitolo è a Mantes-la-Jolie , cittadina francese a mezz’ora di treno dalla capitale: è qui che Flávio Gonçalves nasce il 30 maggio del 2007. I genitori sono portoghesi emigrati in Francia . In famiglia c’è papà Paulo , figura decisiva nelle scelte che accompagneranno la crescita del ragazzo. Flávio comincia a giocare nel CSM Rosny-sur-Seine , vicino a casa. Nel 2016, quando ha nove anni, partecipa a un torneo di calcio a sette organizzato a Parigi dal Paris Saint-Germain . A notarlo è Carlos Rente , zio di Hugo Viana e all’epoca collaboratore della Gestifute , l’agenzia fondata da Jorge Mendes . Rente rimane colpito dal suo repertorio, avvicina il padre Paulo e gli propone di tornare in Portogallo. La famiglia accetta. Non è un trasferimento motivato da un contratto milionario o dalla certezza di una carriera d’oro: è una scommessa su un bambino che deve ancora dimostrare tutto.

Il tentativo del Porto

Comincia l’avventura nel Rio Ave. Al primo allenamento, secondo il racconto di “A Bola”, Flávio convince tutti. Durante una partita contro il Porto, attira l’interesse dei Dragões. La famiglia, però, mantiene la parola data al Rio Ave. La svolta successiva arriva nel 2019. Lo Sporting si muove per portarlo nella propria Academy di Alcochete, uno dei centri di formazione più prestigiosi a livello europeo. Flávio ha dodici anni. Un altro piccolo premio per lui e per il papà Paulo. La tecnica non è mai stata un problema per Gonçalves. Secondo A Bola, il ragazzo ha seguito un programma individuale di potenziamento muscolare. Non si è trattato soltanto di mettere massa, ma di migliorare esplosività, equilibrio e resistenza al tackle. Il lavoro ha avuto conseguenze anche sul ruolo. Nato come esterno offensivo, Flávio ha iniziato a essere utilizzato più spesso centralmente, nella posizione di trequartista, dove può partecipare maggiormente alla costruzione.

Il rinnovo e la clausola

Alto un metro e 75, destro naturale, Gonçalves ha diverse qualità: si distingue per le sue improvvise accelerazioni, controlla il pallone in velocità, legge gli inserimenti dei compagni e cerca la soluzione verticale. Lo Sporting sta trattando con Jorge Mendes per rinnovare il contratto fino al 2031 e inserire una clausola da cento milioni.