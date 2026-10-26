Pietuszewski, dagli occhiali di Davids alla scalata nel Porto

A sette anni giocava con gli occhiali sportivi simili a quelli di Edgar Davids . Adesso Oskar Pietuszewski , polacco, diciotto anni, ala o trequartista, clausola da sessanta milioni, fa parte della gold generation del Porto di Francesco Farioli , primo in classifica con 27 punti in nove giornate di campionato. Da bambino, quando perdeva, le lenti si appannavano per il calore delle sue lacrime: così ha ricordato il suo primo allenatore, Rafał Muczyński , pronto a sottolineare le potenzialità di questo ragazzo e anche la sua ambizione infinita.

La mamma Iwona

Pietuszewski nasce il 20 maggio del 2008 a Białystok, nel nord-est della Polonia, e cresce con la madre Iwona, senza la presenza del padre. È lei a iscriverlo alla scuola calcio Talent a cinque anni, a seguirlo costantemente dalle tribune e a gestirne la quotidianità. Nel gennaio del 2026, quando il Porto decide di investire sul ragazzo, Iwona lascia il proprio impiego nell’amministrazione regionale polacca per trasferirsi in Portogallo con il figlio. La sua presenza si rivela fondamentale per garantire stabilità a un ragazzo che deve dividersi tra il calcio e gli studi, tanto che la sua preside ha dovuto riprogrammare le date degli esami di maturità per non sovrapporli agli impegni con il club.

Il legamento crociato

Nel 2022 la sua carriera rischia di subire una brusca frenata. Durante un match giovanile contro l’Hutnik Cracovia, Oskar si fa male: lesione del legamento crociato anteriore. Non si accorge subito della gravità del danno, resta in campo, accusando il dolore e il gonfiore solo sul bus durante il viaggio di ritorno. Operato, brucia le tappe della riabilitazione. Lo Jagiellonia Bialystok lo accompagna dalle giovanili alla prima squadra. Nel 2022, poco prima dell’infortunio, si mette in mostra segnando una tripletta contro il Cracovia nel campionato Under 17, mentre il 29 agosto del 2024 esordisce tra i professionisti a 16 anni, affrontando l’Ajax nei preliminari di Europa League. Nella stagione 2024-25 mette insieme 15 presenze in campionato, con un gol e un assist. Nell’annata successiva, prima del trasferimento in Portogallo, totalizza 17 presenze con tre reti e un assist in Ekstraklasa.

Un colpo da 10 milioni

Il 7 gennaio del 2026, il Porto ufficializza l’acquisto per dieci milioni, bonus inclusi, siglando la cessione più remunerativa nella storia dello Jagiellonia. Il club di André Villas-Boas lo ha blindato fino al 2031, inserendo nel contratto una clausola rescissoria da sessanta milioni. Destro naturale, un metro e 79, Pietuszewski è un’ala sinistra che può agire anche a destra o come trequartista. Parte largo, punta l’avversario e cerca il dribbling. Positivo l’impatto con la Primeira Liga: ventidue presenze, quattro gol e quattro assist. L’ultimo gol l’ha festeggiato qualche giorno fa, il 10 ottobre, in occasione della vittoria per 2-1 sul campo del Maritimo. È entrato al posto del brasiliano Pepê e ha deciso la partita al minuto 87.