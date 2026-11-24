Dalla stanza nel college di Carrington , dove c’è ancora un ufficio riservato a Sir Alex Ferguson , al fascino di Valdebebas , il centro di gravità del Real : è tutto pronto per il trasloco di JJ Gabriel. All’anagrafe di Enfield , a nord di Londra , è registrato come Joseph Junior Andreou O’Cearuill . Nel mondo del calcio, però, lo conoscono come JJ Gabriel: un nome breve, riconoscibile e facilmente spendibile a livello internazionale, scelto dal padre per costruire attorno al figlio anche un’identità commerciale. Oggi, a sedici anni, compiuti il 6 ottobre, l’attaccante inglese soprannominato «Kid Messi» non è più soltanto una promessa diventata famosa su YouTube. È uno dei talenti più contesi e si prepara a lasciare il Manchester United per trasferirsi al Real Madrid.

Il papà Joe

Dietro la sua ascesa c’è soprattutto la regia di Joe O’Cearuill, padre e manager, ex difensore cresciuto nell’Arsenal e con due presenze nella nazionale irlandese. Una figura determinante nella costruzione della carriera del figlio, gestita dai primi anni con una strategia di marketing che ricorda quella delle grandi star dello spettacolo. A sei anni JJ frequentava i settori giovanili di alcuni dei principali club londinesi, tra cui Chelsea, Arsenal e West Ham, prima di approdare al Manchester United a undici. Nel frattempo, il padre ne promuoveva le qualità attraverso i video su YouTube. Da qui anche la scelta del nome d’arte, diventato progressivamente un marchio riconoscibile. A quattordici anni è arrivato poi il ricco accordo con la Nike, che lo ha scelto superando la concorrenza di Adidas.

I 26 gol con l’Under 18 dei Red Devils

Destro naturale, un metro e 74, JJ Gabriel può agire da ala sinistra, trequartista o falso nove. Baricentro basso, rapidità nello stretto, gestione del pallone, istinto e sicurezza in area di rigore. Tutte qualità che gli hanno permesso di imporsi anche contro avversari più grandi. Nella scorsa stagione con l’Under 18 del Manchester United, sotto la guida di Darren Fletcher, ha realizzato 26 gol, di cui 23 in campionato, conquistando il premio di miglior giocatore della categoria e il prestigioso riconoscimento “Jimmy Murphy Award”. A settembre ha debuttato in Youth League con una tripletta contro il Sabah, sotto la guida di Adam Lawrence. «Il mio lavoro è non rovinarlo», aveva scherzato l’allenatore, sintetizzando con una battuta le aspettative che accompagnano il ragazzo.

La Champions

Gelo e silenzi. Il percorso a Manchester si è interrotto proprio quando sembrava avvicinarsi il momento del grande salto. Durante l’estate, JJ era stato aggregato alla prima squadra da Michael Carrick (ora sostituito da Mauricio Pochettino) e aveva collezionato otto minuti nell’amichevole di agosto contro l’Atlético Madrid. Il mancato coinvolgimento nelle successive competizioni ufficiali, dalla Champions alla Carabao Cup, ha provocato però il disappunto della famiglia, fino alla decisione di interrompere il rapporto con i Red Devils. Una separazione accompagnata da qualche polemica sui social: a far discutere erano stati il messaggio d’addio e una fotografia pubblicata insieme con Cristiano Ronaldo Jr., suo ex compagno nelle giovanili.

I passaporti

Il passaporto cipriota è stato la chiave per il trasferimento in Spagna: un dettaglio burocratico decisivo. Con la cittadinanza britannica, infatti, le restrizioni introdotte dopo la Brexit avrebbero reso molto più complicato il trasferimento all’estero prima del compimento dei diciotto anni. Le origini greco-cipriote della madre, la signora Andreou, gli hanno permesso di aggirare le limitazioni previste per i calciatori minorenni e di sbarcare in Spagna a sedici anni. Il Real Madrid si prepara così ad accogliere un ragazzo attorno al quale si è costruito un progetto sportivo e commerciale. La famiglia ha curato ogni dettaglio: immagine, visibilità e carriera. JJ Gabriel arriva a Valdebebas con un’etichetta impegnativa. Adesso, dopo i gol nei baby dello United e i like collezionati sul web, cominciano gli esami veri.