Kostov e le relazioni dell’Inter
Trequartista, classe 2008, serbo, 4 gol e 3 assist in 12 partite di campionato con la Stella Rossa. È cresciuto sotto l’ala di Stanković. E il suo agente è Nikola Kolarov, fratello di Aleksandar
C’è una data speciale nel calendario di Vasilije Kostov: è il 31 ottobre, il giorno della Slava, tradizionale festa di Belgrado dedicata al santo patrono della famiglia. Un appuntamento che ogni anno riunisce attorno alla stessa tavola due anime diverse del Paese. Da una parte Dimitrovgrad, cittadina al confine con la Bulgaria, terra d’origine del padre; dall’altra Šabac, nell’ovest della Serbia, dove affondano le radici materne e dove Vasilije torna appena gli impegni glielo consentono per riabbracciare nonni e parenti. Due luoghi, un’unica storia che si intreccia a Belgrado, dove i suoi genitori si sono conosciuti giovanissimi prima di dare alla luce lui e la sorella minore.
Il prestigio della Stella Rossa
C’è già la fila per Vasilije Kostov, trequartista della Stella Rossa, entrato nel settore giovanile del club a sette anni dopo una breve esperienza nel Royal. Da allora la sua carriera è stata una continua corsa in anticipo sui tempi: abituato a confrontarsi con avversari più grandi, a quindici anni aveva già realizzato venti gol con l’Under 17, mentre a sedici ha conosciuto il professionismo. Il salto, però, non lo ha spaventato. Anzi, il classe 2008 ha continuato a bruciare le tappe: è diventato il più giovane marcatore di sempre nel derby con il Partizan.
Stankovic e Kolarov
Convive con i paragoni, questo ragazzo di diciotto anni, alto un metro e 76, che ha un contratto fino al 2028 e ha già una valutazione che sfiora i venti milioni: c’è chi vede in lui un altro Luka Modric, soprattutto per la visione di gioco, la qualità e la naturalezza dei movimenti. Al direttore sportivo della Stella Rossa, Mitar Mrkela, ricorda invece Dejan Stankovic, oggi suo allenatore al Marakana. Ma il fascino della sua storia non si ferma a Belgrado. C’è anche un intreccio che porta a Milano e che rende il suo nome particolarmente interessante per l’Inter. Il suo manager è Nikola Kolarov, fratello di Aleksandar e vice di Chivu. Un legame che alimenta le suggestioni di mercato e che avvicina il talento serbo all’Inter. Ma sulle tracce del nuovo artista della Stella Rossa ci sono anche Arsenal, Barcellona, Bayern e Borussia Dortmund. Vietato distrarsi, ecco il suo slogan. Kostov continua a rispondere con numeri e personalità . Nella sua prima vera stagione tra i grandi ha messo insieme 14 gol e 7 assist, riuscendo a lasciare il segno anche in Europa contro il Porto. A diciassette anni è arrivato anche il debutto con la Serbia. In questo campionato, dopo dodici giornate, ha segnato quattro gol e firmato tre assist.
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