C’è una data speciale nel calendario di Vasilije Kostov : è il 31 ottobre, il giorno della Slava , tradizionale festa di Belgrado dedicata al santo patrono della famiglia. Un appuntamento che ogni anno riunisce attorno alla stessa tavola due anime diverse del Paese. Da una parte Dimitrovgrad , cittadina al confine con la Bulgaria , terra d’origine del padre; dall’altra Šabac , nell’ovest della Serbia , dove affondano le radici materne e dove Vasilije torna appena gli impegni glielo consentono per riabbracciare nonni e parenti. Due luoghi, un’unica storia che si intreccia a Belgrado, dove i suoi genitori si sono conosciuti giovanissimi prima di dare alla luce lui e la sorella minore.

Il prestigio della Stella Rossa

C’è già la fila per Vasilije Kostov, trequartista della Stella Rossa, entrato nel settore giovanile del club a sette anni dopo una breve esperienza nel Royal. Da allora la sua carriera è stata una continua corsa in anticipo sui tempi: abituato a confrontarsi con avversari più grandi, a quindici anni aveva già realizzato venti gol con l’Under 17, mentre a sedici ha conosciuto il professionismo. Il salto, però, non lo ha spaventato. Anzi, il classe 2008 ha continuato a bruciare le tappe: è diventato il più giovane marcatore di sempre nel derby con il Partizan.

Stankovic e Kolarov

Convive con i paragoni, questo ragazzo di diciotto anni, alto un metro e 76, che ha un contratto fino al 2028 e ha già una valutazione che sfiora i venti milioni: c’è chi vede in lui un altro Luka Modric, soprattutto per la visione di gioco, la qualità e la naturalezza dei movimenti. Al direttore sportivo della Stella Rossa, Mitar Mrkela, ricorda invece Dejan Stankovic, oggi suo allenatore al Marakana. Ma il fascino della sua storia non si ferma a Belgrado. C’è anche un intreccio che porta a Milano e che rende il suo nome particolarmente interessante per l’Inter. Il suo manager è Nikola Kolarov, fratello di Aleksandar e vice di Chivu. Un legame che alimenta le suggestioni di mercato e che avvicina il talento serbo all’Inter. Ma sulle tracce del nuovo artista della Stella Rossa ci sono anche Arsenal, Barcellona, Bayern e Borussia Dortmund. Vietato distrarsi, ecco il suo slogan. Kostov continua a rispondere con numeri e personalità . Nella sua prima vera stagione tra i grandi ha messo insieme 14 gol e 7 assist, riuscendo a lasciare il segno anche in Europa contro il Porto. A diciassette anni è arrivato anche il debutto con la Serbia. In questo campionato, dopo dodici giornate, ha segnato quattro gol e firmato tre assist.