Un quartiere di pendolari. Lunghe file alla fermata della metropolitane e degli autobus. Tutto comincia a Fives , nella zona est di Lille . Case con i mattoni rossi, strade strette e memoria operaia, dove un tempo batteva il cuore delle grandi officine metallurgiche della regione e dove nel 1901 è nato lo Sporting Club Fivois , una delle due anime da cui avrebbe preso vita proprio il Lille. È sull’asfalto di questo villaggio ai confini della città, oggi laboratorio multiculturale, che il piccolo Soriba Diaoune ha imparato a dribblare. Ogni pomeriggio sfidava i tre fratelli maggiori - Mohamed , ora giocatore di futsal, Bassekou e Kalifa - e i loro amici più grandi e strutturati di lui. Un metro e 74, rapidità e fantasia, ha trasformato quel fisico leggero in una risorsa. Finte e scatti, l’arte di sgusciare via senza mai farsi prendere.

Gli applausi

È nato il 14 agosto del 2007, è uno dei tesori della Francia Under 20 guidata da Bernard Diomede. Cresciuto vicino allo stadio Pierre Mauroy, ora non è più soltanto una promessa del vivaio, ma uno dei baby del Lille di Davide Ancelotti: un gol al Rennes e due assist in 313 minuti di Ligue 1, oltre alla doppietta al Galatasaray in Champions. Talento a chilometri zero, tifoso dei Dogues fin da bambino, Soriba ha conservato la stessa spontaneità dei tempi in cui regalava spettacolo nei cortili. A cinque anni ha iniziato a giocare nell’OS Fives. E a sette la svolta, grazie a un provino degli osservatori del Lille. Prima di entrare stabilmente nel giro delle selezioni giovanili della Francia, tra Under 18 e Under 20, nel 2023 aveva risposto alla chiamata dell’Under 16 della Guinea, omaggio alle origini familiari.

La Champions

Colleziona record. A dicembre del 2025 è diventato il più giovane marcatore del Lille in Ligue 1, segnando contro l’Auxerre. Ora Diaoune ha cominciato a farsi conoscere all’estero. Alla sua prima partita da titolare in Champions, davanti al pubblico del Pierre-Mauroy, gli è bastata mezz’ora per stendere il Galatasaray con due gol. Merito anche delle intuizioni di Ancelotti junior, che gli ha consegnato con fiducia la fascia sinistra nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. “Ha colpi di qualità, io non mi faccio mai condizionare dall’età. È un giocatore che sta dando belle risposte. Garantisce anche equilibrio, lavora bene in fase difensiva, è attento e disciplinato”, ha detto Davide al giornale La Voix du Nord. Un altro premio per Diaoune.