Dai piccoli robot costruiti a scuola ai 27 milioni investiti dal Coventry per portarlo in Premier . Caleb Yirenkyi si sta facendo conoscere nel campionato inglese: 83% di passaggi riusciti e 80% di contrasti vinti. Un viaggio emozionante, ma anche un maestro speciale come Michael Essien . Perché il presente di Yirenkyi è sbocciato grazie ai consigli dell’ex mediano del Chelsea . Essien si fermava a bordo campo, lo osservava mentre faceva pressing e recuperava tanti palloni: «Mi rivedo in questo ragazzo». Una consegna di gradi in piena regola. È accaduto in Danimarca , sui campi del Nordsjaelland , dove l’ex leader dei Blues lavorava nello staff tecnico e si è ritrovato tra le mani Caleb Yirenkyi. Oggi quel maratoneta nato a Bechem , in Ghana , ha vent’anni, indossa la maglia numero 8 del Coventry neopromosso e viene considerato una delle rivelazioni della Premier.

Un acquisto da 27 milioni

Per portarlo in Inghilterra ad agosto, gli Sky Blues guidati da Frank Lampard - uno che con Essien ha condiviso tante emozioni a Stamford Bridge - hanno dovuto riscrivere i libri contabili del club: 27 milioni di sterline (più tre di bonus), l’acquisto più caro nella storia del Coventry e la cessione più remunerativa di sempre per il Nordsjaelland. Un investimento pesante che Yirenkyi sta ripagando con personalità e geometrie: nelle prime dieci giornate di campionato (otto da titolare, 654 minuti giocati) ha completato l’83% dei passaggi (193 su 230) e vinto l’80% dei tackle, aggiungendo quattordici respinte difensive e sei intercetti. Tanto da ricevere i complimenti di Lampard.

Academy e libri

Entrato a nove anni nella Right to Dream Academy in Ghana, il college che abbina il pallone a un’istruzione rigorosa, Yirenkyi passava i pomeriggi nei laboratori scientifici a costruire piccoli robot. Quell’ingegno da progettista lo ha portato anche in campo, dove coltivava un’ossessione quasi maniacale: nonostante fosse un centrocampista centrale, destro naturale, si imponeva di giocare le partitelle nel ruolo di trequartista mancino per allenare il piede debole. Una duttilità che gli permette oggi di giostrare sia davanti alla difesa sia da terzino, come spesso gli chiede Otto Addo, il commissario tecnico del Ghana. La scorsa estate, ai Mondiali 2026, è entrato nella storia delle Black Stars diventando il più giovane a segnare nei minuti di recupero: suo il gol della vittoria contro Panama. Una vita a cento all’ora. Dalle aule di informatica al gelo della Superliga danese (vinta come migliore giovane del torneo), fino alla benedizione incrociata di due icone del Chelsea come Essien e Lampard.